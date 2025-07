Cañizares, sobre los precios desorbitados de los pisos en Valencia y Madrid: «Era una ciudad regalada»

D. Merino Sábado, 26 de julio 2025, 23:54 Comenta Compartir

A sus 55 años Santiago Cañizares dice las cosas sin tapujos, sabedor del que no tiene nada que esconder y puede hablar con total transparencia. Una situación que se traslada a las entrevistas que concede cada cierto tiempo. Una de las últimas, a un podcast financiero dirigido por el economista Gustavo Martínez llamado Futboleros, donde la leyenda del Valencia CF aborda una serie de temas de ámbito económico alrededor del mundo del fútbol.

El de Puertollano ha hablado sobre su vida antes del fútbol, las penurias cuando su familia estuvo en bancarrota, el gasto innecesario de los futbolistas o la inflación de los sueldos en un mundo donde se ganan millones de euros por pegar patadas a un balón.

«Está muy bien comprarse zapatillas de 500 euros, pero si te las compras de 150 también están bien. Lo otro lo guardas y lo inviertes en activos financieros que en un momento determinado te sirven para tener un colchón y para ir ahorrando porque la vida es muy larga», declara al hablar sobre el despilfarro imperante en los futbolistas.

Además, Cañizares también ha querido analizar la poca apuesta de los grandes empresarios del país por invertir en clubes de fútbol. Uno de los más conocidos en hacerlo fue Florentino Pérez, del que considera un visionario que supo que podía sacar rentabilidad de gastar mucho dinero por los fichajes.

«El problema es que muchas veces el empresario fuerte, el de talento, no se expone a comprar un club de fútbol. ¿Por qué? Porque significa que si las cosas no van bien te critiquen, te castiguen», ha insistido. «El propio Juan Roig antes de comprar las acciones del Valencia Basket compró las acciones del Valencia CF, compró parte del accionariado cuando en el año 94 los clubes se convirtieron en sociedades anónimas».

«Cuando vio la exposición social que significaba tener un club de fútbol en la ciudad de Valencia pues seguramente el hombre dijo: 'yo no estoy para que hoy no funcionen tres fichajes y se ponga en duda mi prestigio. No voy a entrar en este juego'. Inteligentemente no entró en el Valencia CF», ha indicado.

El actual mercado inmobiliario

Al ser preguntado sobre invertir en bolsa, Cañizares ha admitido no haber escuchado el término en el vestuario nunca: «He escuchado hablar de inmuebles. Era un buen momento para invertir. Llegué a Valencia en el 98. Valencia era una ciudad regalada. No sabías qué comprar porque todo te parecía muy barato. En 2005 ya se había acabado todo eso».

«Del 98 al 2005 cualquier persona que viera un piso en la Gran Vía que tuviera 150 metros y que estaríamos hablando de lo que ahora son 180.000 euros, esto lo puedo pagar y este piso nunca va a hacer daño aquí. Pues eso luego se vendió cerca del millón de euros», ha comentado sobre la actual inflación.

«Era bastante sencillo. Simplemente era no comprar cosas feas, pero si tú comprabas una cosa bonita era un cheque al portador. Era fácil. Luego llegó el 2005 y las cosas cambiaron», ha indicado. «Empezamos a manejar otro escenario y precisamente en Valencia con la crisis inmobiliaria la gente se puso a comprar todos los terrenos. Mucha gente se arruinó porque estaba encima de sus posibilidades».

La leyenda valencianista confiesa que «hay quien como yo sufrió, porque yo también invertía, pero nunca necesité estar por encima de mis posibilidades. En mi época de jugador comprar un piso en Madrid era una cosa segura. Había un margen que ahora ya ha desaparecido», ha concluido.