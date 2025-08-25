Santi Cañizares: «El sueño de mi hijo Lucas es jugar en el Valencia CF» El nuevo portero del Tondela tiene en su cabeza ser el guardián de la portería de Mestalla

Mario Lahoz Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 18:40

Santi Cañizares ha hablado en múltiples ocasiones sobre la situación actual que vive el Valencia CF. El exportero ha desvelado que su hijo Lucas sueña con convertirse en el guardián de la portería de Mestalla.

En este momento, el joven portero valenciano de 23 años, ha dado un gran paso adelante en su carrera al firmar por el CD Tondela hasta el año 2028, club que milita en la Primera División portuguesa.

Santi, que es el padre pero también representante del nuevo guardameta del futbol portugués, ha asegurado: «Tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien para que no salga perjudicado». Con ello, ha explicado que defender la portería del Valencia es su deseo desde que se fue al Real Madrid.

Así en una entrevista concedida a Deportes Cope Valencia, el que fuera el guardameta entre el 1998 y el 2008, ha comentado que Lucas es valenciano y, de hecho, nació el día que el Valencia CF ganó la liga el 10 de mayo de 2002.

Después de contar su anécdota de aquel día, en el que se marchó de la concentración para ir al hospital y después volver, ha justificado el amor de su hijo hacia el club: «Él lleva muy dentro el club. Con 12 años, Madrid y Barça se interesaron por él y me preguntaba por el Valencia, pero yo le dije que no me habían llamado».