Apretón final del Valencia por Ramazani

El Valencia, como ya señaló Corberán en rueda de prensa, busca «dos refuerzos en ataque». Uno de ellos parece claro: Ramazani. El otro, todavía ... está por definirse. El extremo del Leeds se postula como el próximo refuerzo ofensivo del equipo, y la cesión del belga podría cerrarse en cualquier momento, ya que lo ideal para el técnico de Cheste sería contar con los fichajes deseados antes de la tercera jornada de liga, que se disputará el próximo viernes a las 21:30 horas en Mestalla.

Si no ocurre ningún imprevisto —que en el Valencia siempre se puede esperar de todo—, el jugador que brilló en Almería durante cinco temporadas vestirá esta campaña la camiseta blanquinegra. La operación está muy avanzada. Ramazani está convencido de recalar en Mestalla, y las negociaciones con el club valenciano están prácticamente cerradas. Con el Leeds de acuerdo en cederlo, solo restan definir algunos detalles sobre una posible opción de compra, que el Valencia quiere incluir, según informó Nacho Sanchís.

Si todo se concreta, Corberán contará con el sustituto de Fran Pérez, vendido recientemente al Rayo Vallecano. Tras la falta de gol mostrada en los dos primeros partidos de liga —con solo un tanto anotado—, Ramazani, aunque no es un goleador nato, aportaría electricidad, velocidad y más fondo de armario. Además, el extremo de 24 años ya conoce la liga española, ya que jugó en el Almería durante dos temporadas, siendo titular indiscutible en la mayoría de los 62 encuentros que jugó y marcando 6 goles.

El joven extremo llegó al Leeds la temporada pasada tras descender con el Almería, con el objetivo de luchar por el ascenso a la Premier League, meta que alcanzó siendo pieza importante: anotó 6 goles y participó en la mayoría de los partidos. Su campaña fue de más a menos; tuvo un inicio espectacular con tres goles en tres encuentros, pero su rendimiento fue disminuyendo en la segunda vuelta del campeonato. Con el final irregular de temporada y el inicio de la pretemporada actual, tanto jugador como club consideraron que la salida era la mejor decisión, siendo el Valencia el destino principal del atacante.