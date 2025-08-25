Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Ramazani en un partido con el Leeds. LEEDS

Apretón final del Valencia por Ramazani

El delantero belga del Leeds es la prioridad del conjunto ché en el ataque y podría cerrarse su cesión de manera inminente

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:11

El Valencia, como ya señaló Corberán en rueda de prensa, busca «dos refuerzos en ataque». Uno de ellos parece claro: Ramazani. El otro, todavía ... está por definirse. El extremo del Leeds se postula como el próximo refuerzo ofensivo del equipo, y la cesión del belga podría cerrarse en cualquier momento, ya que lo ideal para el técnico de Cheste sería contar con los fichajes deseados antes de la tercera jornada de liga, que se disputará el próximo viernes a las 21:30 horas en Mestalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  4. 4 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  7. 7 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  8. 8 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  9. 9 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  10. 10

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Apretón final del Valencia por Ramazani

Apretón final del Valencia por Ramazani