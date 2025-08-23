El Valencia se interesa en la cesión de Ramazani

José Martí Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 19:19 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

El Valencia insiste y busca en el mercado un extremo izquierdo desequilibrante. El nombre que ha sonado con más fuerza ha sido el de Dani Rodríguez, el canterano del Barça. Pero, según ha informado en la tarde del sábado el periodista Nacho Sanchís, el club se ha lanzado a por la cesión de Largie Ramazani. El extremo izquierdo belga, de 24 años, es actualmente jugador del Leeds United. Pasó por el fútbol español de la mano del Almería, club con el que llegó a la élite y en el que militó durante cinco temporadas.

Llegó a Leeds el pasado verano, tras su descenso con el Almería. En Inglaterra, no obstante, pese a jugar en la Championship (la Segunda División), no encontró los minutos ni la regularidad deseados. Apenas fue titular en 6 partidos, y participó en 29 encuentros ligueros. El ascenso del Leeds le deja como una opción residual en la plantilla, por lo que el club británico vería con buenos ojos la operación.

Según ha informado Nacho Sanchís, el Valencia ha hablado con él hace semanas, y el deseo del futbolista es marcharse. Ramazani no ha viajado a Londres con el resto de la plantilla esta jornada, quiere salir y que la operación se cierre rápido. El Valencia tiene dos fichas libres tras la salida de Hugo Guillamón, y la posición del extremo es una de las prioridades para Carlos Corberán.

La dirección deportiva, con Ron Gourlay a la cabeza, ya avisó de que no daban el mercado por cerrado y que tratarían de hacerse con algún jugador más. La carpeta de mayor entidad es la del delantero, con Umar Sadiq como prioridad, pero el segundo gran objetivo es firmar a un futbolista de desquilibrio. Largie Ramazani podría ser el escogido.

En el Almería dejó un buen recuerdo y fue titular casi siempre en todas las temporadas que estuvo, tanto en Primera como en Segunda. Antes había pertenecido a la cantera del Manchester Unnited. Durante toda su etapa formativa fue convocado con la selección de Bélgica. Conoce la liga española y quiere demostrar su valía en el estadio de Mestalla.