Dani Rodríguez se marcha lesionado en su debut con el Barça. DVA

El Valencia quiere la cesión del extremo del Barça Dani Rodríguez

El club de Mestalla ha presentado una oferta por el atacante zurdo, que no cuenta esta temporada para Hansi Flick

José Martí

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:45

El Valencia pisa el acelerador y se mueve con agilidad en el mercado. La salida de Frán Pérez al Rayo Vallecano obliga a ... la entidad valencianista a buscar alternativas en la delantera. Una de ellas podría ser Dani Rodríguez, canterano del Barça de 20 años que ya ha debutado en Primera. El diario catalán Mundo Deportivo informa de que el Valencia ya ha presentado una oferta en firme por el extremo izquierdo, que incluye una cesión con opción de compra. En caso de hacerse efectiva la compra, el Barça se reservaría una opción de recompra para tener vigilado al jugador en caso de que explote.

