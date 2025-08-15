El Valencia quiere la cesión del extremo del Barça Dani Rodríguez

El Valencia pisa el acelerador y se mueve con agilidad en el mercado. La salida de Frán Pérez al Rayo Vallecano obliga a ... la entidad valencianista a buscar alternativas en la delantera. Una de ellas podría ser Dani Rodríguez, canterano del Barça de 20 años que ya ha debutado en Primera. El diario catalán Mundo Deportivo informa de que el Valencia ya ha presentado una oferta en firme por el extremo izquierdo, que incluye una cesión con opción de compra. En caso de hacerse efectiva la compra, el Barça se reservaría una opción de recompra para tener vigilado al jugador en caso de que explote.

Dani Rodríguez debutó en Primera en la jornada 34 contra el Real Valladolid, con la mala suerte de tenerse que retirar a los 38 minutos por una lesión. Sin embargo, ya está recuperado y en Can Barça le tienen en muy buena consideración. La temporada pasada ya participó en numerosos entrenamientos con el primer equipo y es del gusto de Hansi Flick, pero la llegada de delanteros como Rashford y Bardghji le cierran las puertas de la primera plantilla, al menos esta temporada.

El joven extremo, sin embargo, va falto de experiencia en la élite. Además de su efímero debut en Primera, apenas ha disputado 23 partidos con el filial culé en dos temporadas, ninguno de ellos completo, en un equipo que ha descendido a Segunda RFEF este curso. Ha sido un fijo en la selección sub-19, pero aún no ha debutado en la sub-21. Para el Valencia sería una apuesta.

Además, las lesiones han sido un problema para él. El pasado curso no pudo participar hasta el mes de diciembre y volvió a causar baja a mediados de enero, con otros tres meses de ausencia. Ello sin contar su baja en el debut en Primera, también por lesión. Pese a lo poco que participó el curso pasado fue de lo mejor del filial catalán. Aportó con tres goles y tres asistencias, números excelentes teniendo en cuenta que solo participó en diez partidos, siete de ellos como suplente.

El futbolista vasco quiere seguir creciendo y ve con buenos ojos una cesión a un equipo de la entidad del Valencia. El descenso del filial culé a Segunda RFEF es un lastre para la progresión de muchos de los canteranos del Barça, que buscan otros destinos fuera. En Mestalla competiría con Luis Rioja y Sergi Canós por un puesto en la titularidad y reforzaría la competitividad de una plantilla que ya está prácticamente cerrada.