El Valencia traspasa a Fran Pérez y el objetivo ahora es Umar Sadiq

El viernes arranca con noticias de mercado en el Valencia y es que Fran Pérez ya es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano, que paga ... un millón de euros por los servicios del canterano que terminaba contrato en 2026, con otro medio 'kilo' pendiente de objetivos. El club blanquinegro se reservará también el 25% de una futura venta, en el caso de que los madrileños traspasen al hijo de Rufete en alguna ocasión.

El extremo firma por las próximas cuatro temporadas. pic.twitter.com/zEH1qzrDj6 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 15, 2025

El extremo valenciano, formado en la Academia de Paterna desde la temporada 2013-14, pone fin a su etapa como jugador valencianista después de 77 partidos oficiales disputados con el primer equipo. Desde su debut en la élite en agosto de 2022 ante el Atlético de Madrid, Fran Pérez «ha defendido con orgullo de pertenencia nuestra camiseta, siendo una de las referencias del ADN y de los valores de nuestra cantera», dice el comunicado del Valencia, que termina con un bonito mensaje: «El Valencia le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa profesional».

El interés del Rayo Vallecano por hacerse con el extremo diestro ya llevaba días en el aire. De hecho, el propio Fran Pérez había aceptado la propuesta al instante, sabiendo que en el Valencia no tenía hueco para ser titular. Únicamente faltaba la aprobación del entrenador Carlos Corberán, que dio ese 'ok' este jueves, motivo por el cual el jugador, que ya estaba ejercitándose al margen y que se perdió el Trofeu Taronja por unas molestias, viajó a Madrid a pasar el reconocimiento médico y para firmar su nuevo contrato como rayista. En Vallecas, disputará la previa de la Conference League.

Por otro lado, el Valencia no libera mucho margen salarial con la salida de Fran Pérez, pero sí habilita una ficha de primer equipo para ser utilizada con el remanente que todavía quedaba. Es por ello que el club pone ahora sus objetivos en el fichaje de un delantero. Tras las calabazas de Borja Iglesias e Iván Azón, y las dificultades por Cyle Larin, el Valencia tiene como objetivo ahora traer de vuelta a Mestalla a Umar Sadiq, por lo que empezará a negociar con la Real Sociedad por el punta nigeriano, que ya jugó cedido en el Valencia la segunda mitad de la pasada temporada.