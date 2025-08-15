Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal
El Valencia traspasa a Fran Pérez y el objetivo ahora es Umar Sadiq

El extremo derecho ficha por el Rayo Vallecano, que paga un millón de euros por el hijo de Rufete, y el club pone su foco en conseguir traer de vuelta al delantero nigeriano

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:33

El viernes arranca con noticias de mercado en el Valencia y es que Fran Pérez ya es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano, que paga ... un millón de euros por los servicios del canterano que terminaba contrato en 2026, con otro medio 'kilo' pendiente de objetivos. El club blanquinegro se reservará también el 25% de una futura venta, en el caso de que los madrileños traspasen al hijo de Rufete en alguna ocasión.

