Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en dos localidades de la Comunitat y otros diez municipios
Mario Alberto Kempes.
Mario Alberto Kempes.

Kempes: «El Valencia ha de luchar por algo positivo, no para salvarse del descenso»

El mito de Mestalla debuta como analista de la actualidad del club en LAS PROVINCIAS

RD

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16

Mario Alberto Kempes, mito del Valencia y comentarista de la cadena de televisión ESPN, debuta hoy como analista de la actualidad del club de Mestalla en LAS PROVINCIAS. El legendario delantero aboga por la prudencia recomendable en todo inicio de Liga, pero agrega otros dos ingredientes al proyecto de Corberán: esperanza y ambición.

Kempes defiende que el Valencia ha realizado «una muy buena pretemporada», y ese optimismo le anima a alinearse, sin citarlo, con el discurso de Ron Gourlay. Como el CEO de fútbol blanquinegro, el campeón del mundo en 1978 con la albiceleste apuesta por luchar hasta el final «por algo positivo, no para salvarse del descenso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  8. 8 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  9. 9 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  10. 10 La Seguridad Social denegará la pensión a los autónomos con 40 años cotizados que tengan deudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Kempes: «El Valencia ha de luchar por algo positivo, no para salvarse del descenso»