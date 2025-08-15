Kempes: «El Valencia ha de luchar por algo positivo, no para salvarse del descenso» El mito de Mestalla debuta como analista de la actualidad del club en LAS PROVINCIAS

RD Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, mito del Valencia y comentarista de la cadena de televisión ESPN, debuta hoy como analista de la actualidad del club de Mestalla en LAS PROVINCIAS. El legendario delantero aboga por la prudencia recomendable en todo inicio de Liga, pero agrega otros dos ingredientes al proyecto de Corberán: esperanza y ambición.

Kempes defiende que el Valencia ha realizado «una muy buena pretemporada», y ese optimismo le anima a alinearse, sin citarlo, con el discurso de Ron Gourlay. Como el CEO de fútbol blanquinegro, el campeón del mundo en 1978 con la albiceleste apuesta por luchar hasta el final «por algo positivo, no para salvarse del descenso».