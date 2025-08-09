Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»

Antonio Badillo Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 00:09 | Actualizado 00:17h. Comenta Compartir

Seis horas menos en Florida, de modo que aún saborea él su almuerzo cuando ya pienso yo en mi merienda. Cuatro rings y de pronto esa voz, «¿hola?», sin par como su fútbol. Es oírlo hoy y de pronto verlo ayer, prodigioso acto reflejo, así que decido saltarme el cuestionario y empezar por ahí, por las entrañas. Pero Mario debuta en una semana como analista del Valencia en LAS PROVINCIAS, vaya la exclusiva por delante, y procede guardar las formas.

-Antes que nada debo darte la bienvenida a casa.

-Ese diario siempre me trató bien y ahora mantendré un contacto más continuado con Valencia, pues no me suelen llamar cuando las aguas bajan tranquilas, sólo si hay muchas pirañas en el río.

-Mario, ha sido escucharte y venirme el arrebato. ¡Quién pudiera quitarte cuarenta años de encima, bajarte de la cabina de ESPN al verde de Mestalla y pedirte que nos cambies la vida otra vez!

-(Ríe) No sería bueno para mí. Ya hice lo que tenía que hacer.

-¿El tiempo, la distancia y los bofetones diluyen el sentimiento de pertenencia o aún eres tan valencianista como aquel 14 de mayo de 1980 en el estadio Heyssel?

-Siempre lo he sido, hincha de todos los equipos cuya camiseta defendí. Me he sentido querido, será porque yo también me he dado a querer. En la cancha nunca bajé los brazos, por respeto a quien pagaba una entrada. Y fuera del estadio, más respeto todavía.

-Desde esa devoción compartida, ¿qué dirías al aficionado de Mestalla que en estos tiempos complicados ha perdido la fe, harto de estar siempre a las duras?

-Mira, en nuestra época también tuvimos la soga al cuello y lo superamos. Uno no sale adelante solo, ni siquiera puede hacerlo una plantilla entera. Todo el valencianismo ha de estar en las buenas y en las malas. Si la cosa va bien, fenómeno, pero lo importante es trabajar en grupo cuando se tuerce, el juego no es preciso y cualquiera que viene te hace un desgraciado.

-Hablemos del ecosistema valencianista. ¿Exigencia o paciencia, necesita más de lo uno o de lo otro este equipo para crecer?

-Paciencia, al menos en este inicio de temporada. No nos volvamos locos por un par de resultados malos. No echemos al técnico a las primeras de cambio. Corberán es ideal, lo demostró, pese a que refuerzos no ha habido muchos y si quieres volver a ser ese Valencia que hace ruido tienes que armar un equipo competitivo.

-En tu respuesta percibo ilusión y también duda. Con los recursos deportivos que le da el propietario, ¿te pondrías en su pellejo?

-El propietario es una cosa diferente. No sé por qué interés está en el Valencia. No pone dinero, desde hace diez años somos un club de paso para muchísimos jugadores que ha traído un solo empresario. Los prueba en el Valencia y si algunos le resultan buenos los vende por una fortuna. Pero hay lo que hay y tenemos que apoyar. Aunque no vengan grandes futbolistas, quizá los que llegan den rendimiento. Aun así, hermano, esto no va a ser fácil. No hay una revolución, salvo que crezcan los de la pasada temporada y los nuevos sorprendan.

-Hazme un espoiler de tu primer análisis para LAS PROVINCIAS. A una semana de la Liga y con tres de mercado por delante, ¿tiene el Valencia mejor o peor equipo que el año pasado?

-Habrá que esperar, ahora mismo no lo sé. A ver si se me entiende: la campaña pasada eran pocos y trabajaron por muchos, y en contra de muchas cosas. Esta temporada arrancan con un técnico casi de cero, que dio buen resultado. Ojalá todo salga bien de entrada, no más.

-Hay camisetas que ganan partidos, pero otras veces ocurre al contrario, el peso del escudo se vuelve una losa. En un contexto tan adverso, ¿debería el Valencia olvidarse de lo que fue para volver a serlo algún día?

-Hay que mirar al pasado sólo de reojo. Los tiempos cambian, a veces para bien, a veces para menos bien. El club vive una situación crítica, con muchísimos problemas, no ha podido contratar figuras y paga las consecuencias. Si se desembolsara un poco de dinero para traer algún nombre importante... Tampoco hablo de 100 o 200 millones, no. Pero por no gastar dinero... En fin, confiemos en que acierten en las contrataciones y el Valencia sea un equipo no de grandes figuras, pero de mucho corazón.

-Lideraste un conjunto esplendoroso y también conociste el albor de una decadencia. Cuando el destino flaquea, ¿cómo se puede detener la caída?

-Para salir del pozo en el que estuvo metido y ojalá no lo esté más el Valencia hay que seguir trabajando, sudar el doble, porque es más difícil levantarse después de un gran golpe.

-El problema es que ahora los pozos son más profundos que antes, ¿no crees? Kempes, por ejemplo, habría durado muy poco en el Valencia actual; Lim ya lo habría vendido.

-Sí. Yo he tenido presidentes que se quedaron secos, porque lo entregaron todo por el Valencia. Secos en el sentido de arruinados. Dieron su fortuna, su salud, su vida, ya que querían a este club. La pregunta que me hago es: ¿El dueño que tenemos ahora se jugaría la vida por el Valencia? Esa es mi pregunta.

Ampliar Campeón del mundo y líder de un Valencia esplendoroso, aconseja mirar al pasado «sólo de reojo». LP

-Intuyo que también me vas a dar la respuesta.

-Lo que pasa es que si no hay posibilidad de decir lo que sientes, pues no existe la democracia. Te pasas de la raya, como me pasé yo en las declaraciones que hice, y te dan el finiquito. Aunque quiera al Valencia con toda mi alma.

-Esa herida todavía supura.

-No es una herida, no. Ni mucho menos. Pero me habría gustado estar con el club, aportar un poco más, aunque tampoco hubiera durado demasiado, porque amo al Valencia y no puedo estar callado. Hay que defenderlo no sólo con la presencia, sino tratando de aportar, decir, ayudar a que mejore. Eso hay que hacer. Pero claro, si dices 'a' cuando a lo mejor debías decir 'z' a los oídos de aquellos que mandan, pues ya tienes el portón abierto. No la puerta, el portón.

-¿Fuiste uno más de los ingenuos que acogieron con esperanza a Lim o lo viste venir desde el primer día?

-La figura del dueño funciona en el fútbol inglés, porque allí llegan para aportar, mejorar la plantilla, pero el Valencia nunca ha tenido dueño, sino presidentes, y eso cambia mucho. El dueño hace lo que quiere, un presidente depende de los socios. Si hay un dueño, ¿a quién acudes para quejarte? A él nadie le quita la silla, al presidente lo mueves en cualquier momento.

-Hace un año entonaste el «Lim go home» y nada ha cambiado. Con Meriton al mando, ¿tiene futuro el Valencia o sólo pasado?

-Si supiera lo que piensa y lo que quiere el dueño... No sé si ustedes que están más cerquita del Valencia lo han averiguado, si su idea es que baje a Segunda, que desaparezca el club o hacerlo campeón de la Champions.

-Esto último no lo parece, pues hace dos veranos Layhoon nos puso el alma en los pies al verbalizar que el objetivo del Valencia era la permanencia. El tiempo le dio la razón. ¿Te atreves hoy a elevar su listón o mejor mantenerlo como ella, a ras de suelo?

-No hay que mirar atrás, quizá la historia se repita o cambie mucho. Lo que el Valencia ha de hacer es mover la cantera, buscar ahí soluciones, formar chicos. Trabajan exjugadores que manejan bien eso.

-Pero si apenas despunta un joven lo sacas al mercado, ni das tiempo a que suba de precio ni aporta un plus deportivo.

-Ahí voy, por eso prefiero un presidente a un dueño. No sé el dinero que habrá puesto aquí el dueño, pero entre todas las ventas que ha hecho y que de lo poquito bueno que trajo se desprendió enseguida, imagino que lo que aportó ya lo habrá sacado.

-El Valencia presentó a Gourlay como el primer paso para regresar a la élite europea. ¿Armoniza ese pronóstico con este goteo de fichajes 'low cost' que tiene mucho de sobre sorpresa?

-Para armar un equipo que te dé alegrías tienes que poner dinero. Y luego puede ser que tampoco te salga bien, porque a los que cuestan mucho has de saber rodearlos, pero hay posibilidad de que aciertes.

-Cambiemos el paso, que esto nos está quedando demasiado sombrío y es tiempo de ilusionarse. Del actual plantel, ¿sobre qué futbolista asentarías los cimientos de la reconstrucción?

-Lamentablemente el Valencia depende mucho del grupo, no hay un jugador que te pueda sacar las castañas del fuego. Debe pensar como equipo y cuando termine el partido quizá aparezca la figura.

FRASES Peter Lim «Tuve presidentes que se quedaron secos. Dieron su fortuna, su salud, su vida... ¿Se la jugaría él por el Valencia?»

La plantilla «No hay un jugador que te pueda sacar las castañas de fuego, dependemos del grupo»

Caso Vinícius «Si provocas al público, luego hay que aguantársela y no empezar a llorar»

-Anda, ten un gesto con quienes ya hemos dado la vuelta a la pata del jamón y confiésame a qué futbolista de tu Valencia meterías en una máquina del tiempo para trasladarlo al actual.

-No éramos mejores que los de ahora, sino que se veía el fútbol de otra forma. Los jugadores, los pensamientos y las características eran diferentes. Fíjate que en la delantera del Valencia estábamos Johnny Rep, el 'Lobo' Diarte y yo. Un holandés, un paraguayo y un argentino. Hoy todos son europeos. Hay que cruzar el charco, nadar un poquito para el otro lado y ver qué se consigue. Cada vez que ha venido gente de allí le ha ido bastante bien.

-Cantaba tu paisano Gardel que 20 años no es nada, así que para él serían una fruslería los 18 de retraso con que se inaugurará el nuevo Mestalla. ¿El día en que eso ocurra será feliz para Kempes o militas en la facción de quienes todavía si pudieran abortarían el traslado?

-No sé si estaré vivo para cuando se juegue allí (ríe). Lo raro es que al retomar las obras no hayan tenido que tirar lo anterior por miedo a que el cemento se viniera abajo. Mira, mi campo, el Luis Casanova, será siempre el sitio donde el Valencia se crió, nació, hizo lo bueno y lo menos bueno, pero espero que terminen el estadio ese, la gente se acostumbrará, y encima el centro de Valencia donde está Mestalla será aún más lindo. Ah, y ojalá tenga yo la posibilidad de verlo.

-Viviste otro fútbol en el que las gradas tenían patente de corso para el insulto, los cánticos xenófobos y homófobos… Por fortuna esto ha cambiado, aunque siempre hay desgraciados con la lengua floja. ¿Crees que Mestalla es racista, o al menos más racista que otros estadios, por ejemplo el Bernabéu?

-El público siempre va a gritar a favor de su equipo. Ahora, si de adentro para afuera lo provocas, luego hay que aguantársela y no empezar a llorar. Hay muchos jugadores de color en todas las plantillas, y solamente uno tiene problemas, y en todos los estadios. En mi época nos llamaban sudacas. ¿Y alguna vez alguien provocó? No, porque éramos sudamericanos y decirnos sudacas no era un insulto. Y si te insultan, ya se cansarán, hazles un gol, juega a fútbol. Hay que tapar la boca a la gente como Ronaldinho en el Bernabéu, y salió aplaudido, no tirándotela en contra cuando vas a jugar a su cancha.

-No se me ocurre mejor embajador del Valencia en el mundo… ¿Volverá Kempes algún día?

-Con esta gente no, porque no me callaría las cosas. Yo firmo hoy, por ponerte un ejemplo, y mañana ya me han expulsado. No me gustan las injusticias, ver las cosas que yo quiero rebajadas, las frases cortitas para quedar bien. Pero segurísimo que me haría ilusión volver a Valencia. Y a mi mujer también.