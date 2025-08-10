Kempes y Fernando juntos en el equipo de LAS PROVINCIAS

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07 Compartir

Aquel milagro lo intentó el Valencia, pero no salió todo lo bien que debiera porque no era el momento. A uno lo cogió la aventura ya muy veterano, con el expediente más que cubierto, y el otro estaba tierno en exceso. Sin embargo, la pobreza de la cosecha aún por venir –decepcionante Liga, pésima Copa–, no resta valor al prodigio. Todo empezó en el Guillermo Olagüe gandiense, un 30 de julio de 1983. Primer amistoso de la pretemporada, tiempo de ilusiones, y en el once del Valencia dos nombres emparentados con la historia. En la medular un crío, Fernando Gómez, 17 años. Arriba Mario Alberto Kempes, 29. Debutaba el valenciano sin saberse todavía carne de leyenda, afrontaba el ya mítico argentino su último desfile como murciélago. Aquel partido acabó empatado, gol de Saura y derroche bravío de los titanes de la Safor, tres categorías por detrás de su goloso rival. Varias semanas después, en el Naranja frente a Peñarol, primer sorbo en el Luis Casanova de un cóctel único. Titular el de la Córdoba argentina, su escudero en el campo tras el descanso el valenciano, 45 minutos compartidos, gol del Matador y trofeo casero como los árbitros de la época.

Asfixiado en lo económico, con el retintín de la gloria reciente royendo la moral, el susto del descenso todavía en el cuerpo, la cabeza de Tendillo por reliquia y el averno de Segunda perfilado en el horizonte, no estaba aquel Valencia para demasiadas fiestas. Sin embargo la perspectiva del tiempo pone hoy en valor la foto. Kempes y Fernando en un mismo equipo. Camino del medio siglo después, LAS PROVINCIAS alumbra el reestreno.

Apenas descuelga el teléfono en la bahía de Tampa para enviar su voz al otro lado del charco se le ven a Mario las querencias. «Acá hace muchísimo calor» –como acá, apetece decirle–, y de repente evoca nuestro mito la playa de Las Arenas, El Puig y el gusto por el buen yantar: «No hablemos de la comida de Valencia, ¿eh?» Tiene su segunda tierra más que presente el campeón del mundo y desde esta semana retoma el contacto con ella a través de LAS PROVINCIAS. El periódico refuerza su cobertura deportiva con el inicio de una nueva temporada y Kempes es el fichaje estrella. Comentarista de cabecera de la prestigiosa cadena ESPN, donde cubre todas las grandes citas de la Liga española, Mario regresará a casa cada viernes para analizar desde Florida la actualidad del club que mayor huella dejó en su vida. Lo hará en la edición digital del periódico, con posterior reflejo en la impresa. Gracias a la apuesta de LAS PROVINCIAS volverá el genio de Bell Ville a compartir camiseta y escudo con Fernando Gómez, otra pluma de lujo, icono como él de este club más que centenario y analista desde hace años de los partidos blanquinegros. Aquel milagro lo intentó el Valencia y cuarenta años después lo reedita LAS PROVINCIAS. Kempes y Fernando juntos. Portentoso remake.