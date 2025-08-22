Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mario Alberto Kempes.
Mario Alberto Kempes. LP

Kempes espera un Valencia con más ambición

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS

RD

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:02

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. Y prácticamente en vísperas de que el equipo de Corberán visite Pamplona y después del estreno en Mestalla contra la Real Sociedad, el argentino tiene bastante claro algunos conceptos que empiezan a palparse en este nuevo proyecto. «El Valencia es un equipo que tiene que ser protagonista», destaca el mito, después de examinar cuáles fueron las virtudes y defectos que exhibió el equipo en el primer partido liguero. Kempes quiere un Valencia con más ambición y espera que el equipo vaya a más en esta segunda jornada ante Osasuna.

