Kempes espera un Valencia con más ambición

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. Y prácticamente en vísperas de que el equipo de Corberán visite Pamplona y después del estreno en Mestalla contra la Real Sociedad, el argentino tiene bastante claro algunos conceptos que empiezan a palparse en este nuevo proyecto. «El Valencia es un equipo que tiene que ser protagonista», destaca el mito, después de examinar cuáles fueron las virtudes y defectos que exhibió el equipo en el primer partido liguero. Kempes quiere un Valencia con más ambición y espera que el equipo vaya a más en esta segunda jornada ante Osasuna.