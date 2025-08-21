Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Umar Sadiq disputa el balón durante un partido con el Valencia AFP

Compás de espera por Sadiq

El Valencia ofrece medio millón por el nigeriano pero la Real Sociedad pide dos millones para cederlo | El club donostiarra prefiere un traspaso y el Girona, que había mostrado interés, no lo tiene como prioridad y opta a otro delantero

José Martí

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:39

El Valencia agota sus opciones de firmar a Sadiq. El nigeriano es la opción preferida de Corberán para apuntalar la delantera, y el club de ... Mestalla lleva todo el mercado detrás del futbolista. El cariño es recíproco; Sadiq solo quiere jugar en el Valencia. Pero la tercera parte implicada en la operación, la Real Sociedad, sigue sin dar el visto bueno a las pretensiones valencianistas. La entidad blanquinegra ofrece 500.000 euros más el pago completo de su ficha, que asciende hasta los 5 millones brutos. Pero la Real pide dos millones por la cesión. De momento, el Valencia sigue en su idea inicial y no se ha sentado a negociar en busca de una cantidad intermedia, consciente de que el tiempo corre a su favor.

Compás de espera por Sadiq