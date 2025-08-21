Compás de espera por Sadiq

El Valencia agota sus opciones de firmar a Sadiq. El nigeriano es la opción preferida de Corberán para apuntalar la delantera, y el club de ... Mestalla lleva todo el mercado detrás del futbolista. El cariño es recíproco; Sadiq solo quiere jugar en el Valencia. Pero la tercera parte implicada en la operación, la Real Sociedad, sigue sin dar el visto bueno a las pretensiones valencianistas. La entidad blanquinegra ofrece 500.000 euros más el pago completo de su ficha, que asciende hasta los 5 millones brutos. Pero la Real pide dos millones por la cesión. De momento, el Valencia sigue en su idea inicial y no se ha sentado a negociar en busca de una cantidad intermedia, consciente de que el tiempo corre a su favor.

Pero Sadiq no pasa desapercibido para los demás clubes. Como ya se informó en el día de ayer, el equipo que más mimbres tiene para firmarle en este momento es el Girona. Sin embargo, las conversaciones están lejos de cerrarse. Desde Cataluña apuntan a que se trata de un ofrecimiento de la entidad realista, que es consciente de que el club catalán necesita un delantero, y quiere fichar a Yangel Herrera. Como parte de la operación del mediocampista venezolano incluyen a Sadiq. Pero el Girona está cerca de cerrar la venta de Ladislav Krejci, central checo, por 30 millones de euros, destino al Wolverhampton Wolves inglés. De cerrarse la operación, el club catalán no tendría la necesidad de vender, por lo que Yangel se quedaría en Girona.

Además, según anunció el propio club, su primera prioridad este mercado es traer a un delantero de renombre, por el que estarían dispuestos a desembolsar una elevada cantidad económica. 30 millones dan para mucho, y Sadiq no es el gran fichaje que planean hacer. Por eso, la Real Sociedad sigue a la espera de que alguien cumpla con sus pretensiones. El delantero tiene contrato hasta 2028, y ahora mismo es un lastre económico para el equipo vasco. Por eso en el seno del club desean venderlo y rentabilizar parte del gasto de 20 millones hecho por él.

De momento el punta no tiene dorsal. Está trabajando en San Sebastián, pero ha sido denostado por la dirección del club y no tiene cabida en el engranaje donostiarra. Por eso, él y su agente han trasladado que su única intención es marchar a Mestalla o cumplir su compromiso con la Real Sociedad. En el peor de los casos, el jugador acabaría en la grada y la Real seguiría pagándole una de las fichas más altas de la plantilla. Un final desgraciado que le aumentaría el problema al cuadro txuri-urdin. Por eso, el Valencia confía en que el tiempo corre a su favor y, si no llega nada mejor, la Real tendrá que resignarse a aceptar la oferta valencianista.

Otros clubes de Primera, como Betis y Getafe, también buscan un delantero en el mercado. El Getafe llamó en su momento a Sadiq, pero a día de hoy no se conoce que haya realizado ninguna oferta firme por él. En Mestalla , en cambio, es el gran deseo. y una de las principales carpetas abiertas en la recta final del mercado. Umar Sadiq completaría una posición en la que acompañaría a Hugo Duro y Arnaut Danjuma. Pese al deseo de Carlos Corberán, la dirección deportiva no quiere desembolsar una cantidad desorbitada por él. Consideran que asumir el elevado coste de la ficha supone un gasto de por sí muy elevado.

A once días del cierre de mercado, el Valencia, acostumbrado a firmar jugadores en los tramos finales de las ventanas veraniegas, sigue esperando a Sadiq y confía en que ningún otro club eche el ojo al 'látigo de Kaduna'.

¿Y si no llega Sadiq? Suenan estos nombres

El Valencia preve alternativas en el caso de que se produzcan novedades en un sentido o en otro que puedan afectar a la delantera. Justo cuando más insistencia se ha puesto en la posibilidad de que Sadiq regrese a Mestalla, surge el nombre de Myron Boadu, delantero del Mónaco al que se le está buscando acomodo. El nombre del Valencia se ha vinculado como uno de los posibles destinos de este jugador, por el que también parece haber mostrado interés el Genoa. El atacante estuvo cedido en el Bochum la pasada temporada, en la que consiguió anotar nueve goles en 19 partidos. Boadu tiene 25 años y le queda una temporada más de contrato, por lo que su salida no supondría a priori un gran desembolso.

Eso sí, el Valencia tiene en este ranking de candidatos a Sadiq, por lo que por ahora hay que mantener cierta prudencia en los nombres de jugadores que puedan ir añadiéndose a la lista para reforzar la vanguardia.

La necesidad de las salidas

El esfuerzo del club, mientras se avanza o no en este sentido, está puesto también en los frentes que tiene abiertos en sentido contrario. Es decir, en el de las salidas ya que hay tres nombres encima de la mesa prioritarios. Uno es el de Dimitrievski, otro el de Sergi Canós y el tercero y de cierta importancia –porque se ha formado en la Academia y porque tiene un salario bastante elevado– es el de Hugo Guillamón. Alberto Marí es otro de los nombres implicados, pendiente de si llega Sadiq.