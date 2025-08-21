Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles entrega 2.685.193,50 euros a un afortunado en el municipio de un popular equipo de fútbol
Ron Gourlay, en su rueda de prensa. J. L. Bort
Desde el mirador

Lim Go... Ron

En el desierto de Peter Lim aparece un nuevo oasis en el horizonte. No sabemos si esta vez será real o estamos ante otro espejismo singapurense

Kike Mateu

Kike Mateu

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:07

Terminaron las vacaciones futboleras y, por tanto, también las mías cada jueves en LAS PROVINCIAS. Les va a sonar extraño, pero tenía muchas ganas de ... volver a escribirles cada semana esta columna. La explicación es sencilla; primero siempre he considerado que somos una gran familia los lectores y los que nos dirigimos a ellos. Y, segundo, ya son más de veinte años en este maravilloso rincón de mi periódico de toda la vida. Total, que como toda buena familia, qué quieren que les diga; les echaba de menos. Gracias a todos por aguantarme un año más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5

    El Valencia reorganiza su delantera
  6. 6 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  7. 7 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lim Go... Ron

Lim Go... Ron