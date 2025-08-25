Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma, Gourlay. LP
Cayetano a la contra

El globo pinchado de Gourlay

El enésimo mal arranque del Valencia de Peter Lim en la Liga llega tras una nueva deficiente planificación de la plantilla

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025

La indefinición se paga. Está el Valencia, tras la segunda jornada de Liga, que si le falta un extremo, que si carece de un ... delantero centro y así le va: ya solo suma un punto en dos jornadas, en el enésimo mal arranque de temporada de la era Lim, consecuencia de otra deficiente planificación. Faltan, por supuesto, futbolistas de ataque y de calidad para remontar un partido: no lo hace desde el 27 de abril de 2023, ante el Valladolid (aquel golazo de Javi Guerra), hace más de dos años. Y sí, Agirrezabala y Danjuma destacaron este domingo en El Sadar, pero no aprecio la necesidad de dos medios de corte defensivo (Ugrinic y Santamaría) cuando ya está Pepelu y cuando lo más necesario en el Valencia es talento en la medular. El nuevo CEO del Valencia, el escocés Ron Gourlay, se enfrenta ya a la cruda realidad: la de un dueño racaneando para comprar jugadores y facilón para vender, y la de una secretaría técnica de probada inutilidad. El globo se pinchó en El Sadar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

