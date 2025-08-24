Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Copete y Javi Guerra disputan un balón con Boyomo y Víctor Muñoz. EFE

Los jugadores son los que deben corregir

Tengo muy claro que el mensaje de Corberán es el adecuado en el inicio del partido

Fernando Gómez Colomer

Fernando Gómez Colomer

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:41

Amarga derrota del Valencia. Y mucho que analizar. Comportamiento anodino del equipo, que prácticamente repitió alineación, tan solo Danjuma por Hugo Duro arriba y que ... no ofreció lo que se esperaba. Al menos durante los minutos en los que estuvo en igualdad numérica sobre el terreno de juego. No entró bien en el partido, algo que ya sucedió ante la Real Sociedad y que los jugadores deben corregir, y digo los jugadores, y no el cuerpo técnico o su entrenador, porque tengo claro que el mensaje de Corberán, en lo que se refiere a un comienzo intenso, es el adecuado. Una vez comentado esto, la superioridad de los de Osasuna fue evidente en esos primeros veinticinco minutos de partido. Mal en defensa, presión demasiado alejada de los receptores de pelota del cuadro pamplonica, mal defendiendo el área, mal sacando la pelota desde atrás y mal en la progresión del juego. El Valencia defendía mal y además no se acercaba al área local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los jugadores son los que deben corregir

Los jugadores son los que deben corregir