Cañizares, tajante sobre los incendios forestales en España: «Uno de los problemas de la dana tuvo que ver con esto...» El otrora guardameta ha opinado sobre uno de los temas de rigurosa actualidad con medio país en llamas

Viernes, 15 de agosto 2025

Santiago Cañizares ha lanzado un alegato en El Partidazo de COPE, donde colabora de manera habitual, sobre la gestión que se hace para prevenir incendios forestales en el país precisamente en un momento en el que gran parte de la geografía nacional combate las llamas.

Y es que precisamente el pasado jueves fue una jornada difícil para los efectivos de extinción de incendios en practicamente toda España. Mismamente en la Comunitat, pese a que todos los esfuerzos se centraron en el incendio declarado en Teresa de Cofrentes, también tuvieron que atender otros que se declararon en términos cercanos como en Cortes de Pallás, en Bicorp, en la Canal de Navarrés o el macizo del Caroig.

No es un caso aislado, puesto que León, Zamora, Ourense o Asturias también combaten las llamas en la que es ya la sexta jornada de ola de incendios que han dejado hasta el momento tres víctimas mortales y actualmente ha arrasado más de 115.000 hectáreas.

«Cada uno tiene su mochila personal y sabe lo que ha sufrido por una circunstancia. Ante esta situación podemos dar voz y dar ánimos e instar a las instituciones a la prevención de esto. Soy un hombre que me gusta mucho el campo, pero ahora mismo es un reguero de gasolina porque está todo seco, porque hay desbroces», ha comenzado el que fuera una leyenda del Valencia CF.

El de Puertollano se refirió a experiencias pasadas como la Dana en Valencia para ilustrar la falta de preparación y planificación que, según él, agrava las consecuencias de estos desastres. «Uno de los problemas que tuvo la Dana que ha sido la catastrofe más importante que ha tenido este país tuvo que ver con esto«.

«La evacuación de ese agua es muy difícil porque llovió muchísimo y porque aquello estaba absolutamente dejado de la mano de Dios y los barrancos si tenían que tener una profundidad y una anchura y tenían que estar cimentados, pues aquello estaba lleno de cañas, imposible correr el agua», ha explicado de manera tajante.

En este sentido, su alegato apunta directamente a las instituciones, a las que considera responsables de no implementar sistemas efectivos de prevención de incendios. Con esto, Cañizares resume la sensación de impotencia y la crítica hacia la gestión de la prevención de incendios en España, donde los fuegos, en palabras del exfutbolista, «no sólo destruyen naturaleza, sino que también ponen en riesgo vidas humanas».