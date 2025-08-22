Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División El portero formado en las categorías inferiores del Valencia sigue tras los pasos de su padre

Mario Lahoz Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 13:00

El portero valenciano Lucas Cañizares, hijo del legendario cancerbero del Valencia CFSanti Cañizares, da un paso adelante en su carrera y vivirá su primera experiencia -no disputó ningún partido oficial con el Farense- en la élite del fútbol tras firmar este jueves por el CD Tondela, equipo de la Primera División portuguesa.

Lucas, de 23 años, firma tres temporadas con el conjunto portugués que en la pasada campaña 24/25 regresó a la máxima categoría del fútbol portugués. En las declaraciones divulgadas por el club, el dorsal 30 de los beirones considera que este cambio es, «sin duda, un paso adelante» en su carrera como portero.

«Es oficial. Lucas Cañizares es jugador del Tondela. El portero de 23 años firma un contrato válido hasta finales de junio de 2028 y se convierte de este modo, en el undécimo refuerzo para la nueva temporada de los auriverdes», así lo anunciaba el club en sus redes sociales.

El guardameta internacional juvenil con España llegó a la Liga lusa la temporada pasada para jugar con el Farense, pero solo disputo un partido y fue con el equipo sub-23, tras lo cual fue cedido al Feirense, de la segunda división.

El portero, formado en las categorías inferiores de Valencia y Real Madrid, pasó con éxito el reconocimiento médico y se puso a las órdenes de Ivo Vieira, técnico del Tondela, en los entrenamientos de este jueves.

