Los jugadores del Levante celebran el gol de Toljan en Mendizorroza. EFE/L. Rico

Levante UD - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido por televisión

El conjunto granota se encomienda al Ciutat de Valencia para dar la campanada de la jornada

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:40

El Levante UD no ha empezado con buen pie su regreso a la élite del fútbol español. El equipo dirigido por Julián Calerocayó por dos goles a uno en Mendizorroza. Tras la igualada de Toljan al tanto inicial de Toni Martínez, parecía que el marcador no se movería. Pero en el minuto 92, Nahuel Tenaglia introdujo el balón en el fondo de las mallas para certificar la victoria de los babazorros.

Ahora el reto es mucho mayor. Los granotas reciben al FC Barcelona en lo que será el partido entre los vigentes campeones de Primera y Segunda. Los de Flick empezaron de la mejor manera posible, imponiéndose por 0-3 al Mallorca a domicilio, aunque no exento de polémica, y ya ocupan el primer puesto en la tabla.

Las buenas noticias para el Levante es que Calero recupera efectivos. Carlos Álvarez pudo disputar unos minutos en Vitoria tras perderse toda la pretemporada a causa de una pubalgia. En la línea defensiva, el cuerpo técnico recupera a Matías Moreno, que apunta a la titularidad junto a Dela y Elgezabal.

Por otro lado, todo apunta a que Goduine Koyalipou estará en plena forma para debutar en liga como la referencia en ataque del Levante. La afición granota se encomienda al espíritu de 2018 en el que consiguió romper la imbatibilidad de los culés con el ya mítico 5-4.

Horario del partido y dónde ver por TV

El Levante UD se enfrenta al FC Barcelona en la segunda jornada de la Liga EASPORTS este sábado 23 de agosto a las 21:30 horas. El choque se disputará en el Ciutat de Valencia. Puedes seguir el partido en televisión a través de Movistar La Liga. También puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

