Iker Losada llega cedido al Levante

El Levante continúa en construcción. Pese a los siete fichajes ya confirmados —Matturro, Toljan, Víctor García, Olasagasti, Koyalipou, Matías Moreno y Manu Sánchez—, el club granota no tiene suficiente. Después de la primera jornada, en la que no consiguió sumar puntos a domicilio en Mendizorroza, Calero y la dirección deportiva concluyeron que el mercado debía seguir abierto. Fruto de ello, hoy la entidad levantinista ha anunciado el acuerdo con el Real Betis para la cesión de Iker Losada, que jugará esta temporada en el Levante hasta final de curso, sin opción de compra. Pese a ello, el conjunto granota se guarda un derecho de preferencia si se decide a comprarlo en el futuro.

El gallego comenzó su carrera en Vigo, su ciudad natal. Desde muy pequeño vistió la camiseta celeste, con la que fue destacando en todas las categorías del fútbol base. Sus actuaciones le permitieron debutar con el primer equipo, un día que recordará siempre: con tan solo 17 años saltó a Balaídos en el descuento contra el Real Madrid, en un encuentro que marchaba 0-3, pero que maquilló con su primer gol en Primera apenas dos minutos después de debutar. Pese a su precocidad en el Celta y a su participación en las categorías inferiores de la selección española sub-18 y sub-19, el salto definitivo a la primera plantilla se hacía esperar, por lo que decidió marcharse al Racing de Ferrol, donde mostró su mejor versión: disputó 45 partidos, anotó 9 goles y repartió 7 asistencias. Tras su brillante temporada en la Liga Hypermotion, el verano pasado el Betis llamó a su puerta y cerró su fichaje. Sin embargo, su etapa en el conjunto verdiblanco no fue exitosa. Tras media temporada a las órdenes de Pellegrini, en la que tuvo cierta participación, la dura competencia en su posición le empujó a regresar cedido al Celta, donde tampoco fue protagonista con Giráldez. Ahora, el atacante zurdo buscará recuperar la confianza y el protagonismo en el Levante, con el objetivo de alcanzar la permanencia.

El mediapunta se caracteriza por su polivalencia y puede adaptarse a diferentes posiciones en el campo, lo que dará a Julián Calero más opciones tácticas. Su lugar natural es por detrás del delantero, donde aprovecha mejor su visión de juego, el último pase, la llegada desde segunda línea y el disparo desde media distancia. Sin embargo, también puede retrasarse y actuar como interior, o desplazarse a los costados para jugar como extremo. En esa función se siente más cómodo por la izquierda, ya que, siendo diestro, le gusta perfilarse hacia dentro para buscar la diagonal y el remate.

El futbolista, que llegó anoche a Valencia, se ha incorporado hoy a sus nuevos compañeros: «Muy contento, con ganas de empezar y de conocer a todos», declaró el gallego en El Chiringuito, a su llegada a la ciudad. Tras confirmar que aún no había hablado con Calero, el nuevo fichaje granota ya piensa en el próximo encuentro del Levante, ante el Barça, el próximo sábado a las 21:30 horas. Será el regreso del Ciutat a la máxima categoría, y ahí Losada podría debutar, siempre y cuando se le inscriba, lo cual aún no figura en LaLiga. Sobre su posible presencia en el campo, comentó: «No tengo ni idea, espero que sí». El atacante no quiso olvidarse de la afición, a la que mandó un mensaje: «Que confíen y disfruten mucho de lo que hagamos, que vamos a dar mucho de qué hablar», concluyó.