El Ciutat vuelve a la élite y añora la machada

Hace tres meses, en la Fuente de las Cuatro Estaciones, se escuchó el cántico: «El año que viene, Pampín contra Lamine». Lo que en aquel ... momento era un simpático juego de palabras, este sábado probablemente sea una realidad que atormenta a Julián Calero en la preparación del primer duelo en casa del curso. El Ciutat de València se vestirá de gala para recibir la visita del Barça. Los vigentes campeones de Primera y Segunda se enfrentarán entre sí. La esperanza para los granotas, la hemeroteca. El Levante ha ganado en tres de los últimos seis partidos contra el Barça en el Ciutat. Entre ellos, el inesperado e histórico 5-4 que le arrebató la imbatibilidad al conjunto catalán en 2018.

Pero la realidad deportiva de ambos equipos hace presagiar un partido de enorme desigualdad. El Levante de Julián Calero tendrá que hacerse realmente fuerte en defensa para detener a la mejor delantera del mundo. Unai Elgezabal y Dela repetirán en la titularidad, pero el tercer acompañante es una incógnita. Jorge Cabello, titular en Vitoria por necesidad, no es la opción preferida del entrenador. El regreso de Matías Moreno le coloca como el favorito a ejercer como tercer central en la línea defensiva. Quien juegue tendrá la difícil tarea de parar a la delantera que el año pasado hizo 102 goles en Liga.

En el partido contra el Alavés, Calero echó de menos más piernas en la medular. Así lo reconoció en la rueda de prensa post-partido. Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti seguirán de baja este fin de semana, pero Carlos Álvarez volverá al ruedo, ya totalmente recuperado. En él están puestas las ilusiones de un levantinismo que, siempre que ha visto a su club sacar algo de provecho contra el Barça, ha sido más por mérito ofensivo que defensivo. Además del ya mencionado 5-4, el Levante logró igualar 3-3 en 2021, ganar 3-1 en 2019 y 2-1 en la ida copera de ese mismo año. Parece imposible que el Barça de Hansi Flick culmine un partido suyo sin goles, por lo que el Levante tendrá que hacer algo más que defender y esperar los golpes del adversario. El esperado Goduine Koyalipou, a priori, estará listo y en plena forma para la cita.

Los dos goles sufridos contra el Alavés, ambos muy evitables, reflejan que a la defensa aún está en proceso de maduración. A esto se le suma la inexperiencia de la zaga en la máxima categoría. Solo Manu Sánchez y Jeremy Toljan han competido con regularidad en una gran liga europea. Diego Pampín, Dela, Elgezabal y Víctor García nunca habían jugado en Primera. Alan Matturro y Matías Moreno apenas han disputado duelos esporádicos en la Serie A italiana. Durante esta semana, además, se habla con fuerza del debate de la portería, tras el debut de Pablo Cuñat en Primera, que pasó por altibajos. Este sábado él se enfrentará a una prueba de fuego, y por sus guantes pasan buena parte de las opciones del Levante de sacar algo.

El partido supone el reto de mayor envergadura del inicio liguero para Calero, que en la primera jornada alineó un 5-4-1. Un sistema de circunstancias que, probablemente, se tenga que repetir este sábado. Como ya se vio en Vitoria, con esa formación el centro del campo queda desprotegido y a merced del juego del rival. La otra alternativa es un 5-3-2, con la que el equipo ha jugado en numerosas ocasiones esta pretemporada. En este sistema acompañarían en el centro del campo Sergio Lozano o Carlos Álvarez. De toda la plantilla granota, solo Manu Sánchez, José Luis Morales y Pablo Martínez saben lo que supone medirse ante un equipo como el Barça.

Y es que, pese a las penurias que ha pasado la escuadra que comparte el azulgrana con el Levante, el club catalán ahora mismo está eufórico y en uno de los momentos deportivos más exuberantes de su historia. De cara a su visita a Valencia llega con bajas mínimas. Solo tres futbolistas estarán ausentes: Marc-André ter Stegen, Marc Bernal y Robert Lewandowski. La más significativa es la del delantero. El artillero más clásico de Polonia, que nunca ha jugado en Orriols. Pese a su ausencia, el equipo culé goleó 0-3 al Mallorca en su estreno sin dar opciones a los de Jagoba Arrasate. Se espera que este sábado repita en la delantera el exvalencianista Ferrán Torres. Además de la bonanza deportiva, la entidad barcelonesa está en estado de gracia tras solucionar los problemas con las inscripciones, firmar a Marcus Rashford y Joan García, renovar a sus estandartes y ser favoritos a todo.

Con el Camp Nou en obras, el Barça vuelve a visitar el estadio del club que, hace pocos años, ostentaba el cartel de 'matagigantes'. Y no es para menos. Entre el ascenso de 2017 y el descenso seis temporadas después, en los enfrentamientos contra Barça, Atlético y Real Madrid en el feudo levantinista, el Levante sumó cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. En el imaginario colectivo quedan los goles de Emmanuel Boateng ante Barça y Madrid, el tanto de Giampaolo Pazzini en el 89', el escuadrazo de Enis Bardhi, la volea de Morales y el gol desde centro de campo de Jorge de Frutos contra un Atlético líder. Los grandes partidos han vuelto al Ciutat.

Como ya dijo el propio Calero: «No quiero que el Levante sea simpático, quiero que sea competitivo». Enfrentarse ante el club más temible del mundo no sirve como excusa. Dejarse pisotear no es una opción, y desde que el madrileño comanda el banquillo de Orriols el Levante no ha perdido en Liga nunca por más de dos goles. Juegue mejor o peor, el decano valenciano quiere conservar la identidad de ser un equipo correoso, un rival pegajoso que no le pierde la cara a ningún partido. La afición del Levante ahora imagina una machada inolvidable.