Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat para este jueves
Boateng, con un hat-trick, rompe la racha de imbatibilidad del Barça Juan Carlos Cárdenas

El Ciutat vuelve a la élite y añora la machada

El Levante se enfrenta este sábado contra el Barça de Flick. La zaga granota, casi sin experiencia en Primera, tiene el reto de rehacerse tras Vitoria y frenar a una de las mejores delanteras de la Liga española

José Martí

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:16

Hace tres meses, en la Fuente de las Cuatro Estaciones, se escuchó el cántico: «El año que viene, Pampín contra Lamine». Lo que en aquel ... momento era un simpático juego de palabras, este sábado probablemente sea una realidad que atormenta a Julián Calero en la preparación del primer duelo en casa del curso. El Ciutat de València se vestirá de gala para recibir la visita del Barça. Los vigentes campeones de Primera y Segunda se enfrentarán entre sí. La esperanza para los granotas, la hemeroteca. El Levante ha ganado en tres de los últimos seis partidos contra el Barça en el Ciutat. Entre ellos, el inesperado e histórico 5-4 que le arrebató la imbatibilidad al conjunto catalán en 2018.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ciutat vuelve a la élite y añora la machada

El Ciutat vuelve a la élite y añora la machada