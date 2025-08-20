Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dela despeja un balón durante el partido contra el Alavés. EFE

El Levante pasa la novatada

Manu Sánchez y Morales son los que más experiencia tienen en Primera | Calero alineó hasta seis jugadores en el partido contra el Alavés que no habían disputado aún ningún minuto en la élite del fútbol español

Marcos Sánchez

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:21

El Levante ya ha pasado su primera prueba de fuego tras volver a Primera División. Los granotas, que se enfrentaban al verdugo que los mantuvo ... dos años más en la categoría de plata, el Alavés, volvieron a caer derrotados y de la misma forma cruel: en el añadido. Aquella vez fue por el dichoso penalti de Villalibre, por una desafortunada mano de Rober Pier, que terminó castigando duramente el árbitro. Esta vez, en cambio, fue por dos errores impropios de un equipo que juega en la élite del fútbol español, es decir, fallos que se cometen por falta de experiencia en la categoría o por inocencia.

