El Levante pasa la novatada

El Levante ya ha pasado su primera prueba de fuego tras volver a Primera División. Los granotas, que se enfrentaban al verdugo que los mantuvo ... dos años más en la categoría de plata, el Alavés, volvieron a caer derrotados y de la misma forma cruel: en el añadido. Aquella vez fue por el dichoso penalti de Villalibre, por una desafortunada mano de Rober Pier, que terminó castigando duramente el árbitro. Esta vez, en cambio, fue por dos errores impropios de un equipo que juega en la élite del fútbol español, es decir, fallos que se cometen por falta de experiencia en la categoría o por inocencia.

Es pasable, porque era el primer partido de Liga ante los grandes que tenían después de casi cuatro años. Es más, si se mira al detalle la plantilla del Levante, se entiende el porqué de estos fallos tan costosos. Hasta nueve jugadores no habían disputado ningún partido en la élite del fútbol español, considerada una de las ligas con mayor nivel del mundo. Desde el once titular que conformó Julián Calero, partieron hasta seis jugadores sin ningún tipo de experiencia en esta competición. Los otros cinco jugadores sí que habían disputado, al menos, un encuentro en la Primera División española.

La experiencia en Primera, línea por línea

Empezando desde atrás, Pablo Cuñat no se había visto en un escenario así de tal calibre y, pese a que hizo una buena actuación, se le notaron las costuras y la falta de trayectoria en la categoría en los balones aéreos. En la línea defensiva, salvo Manu Sánchez, ninguno de ellos antes había jugado un partido de Primera. Dela tiene una amplia experiencia en categorías como Segunda, sin embargo, no había sido puesto a prueba en la élite. Jorge Cabello fue la irrupción de la temporada pasada con el Levante, entonces tampoco hasta ahora sabía lo que era vivir un encuentro así. Unai Elgezabal, más de lo mismo: a sus 32 y con una larga trayectoria en la categoría de plata cumplía su sueño de jugar en Primera. Y, por último, Jeremy Toljan, que habiendo jugado hasta 204 partidos en competiciones como la Bundesliga o la Serie A, tampoco había testeado lo que es la Liga española, que tiene el mejor nivel en cuanto a equipos.

El único que sabía lo que se podía esperar era Manu Sánchez. El ex de equipos como el Atlético de Madrid u Osasuna, había llegado a librar hasta 174 batallas en Primera. En el centro del campo cambia la cosa, hasta tres de cuatro jugadores habían disputado unos minutos o un partido, aunque sea en Primera. Sin embargo, esto no es suficiente para considerarlo experiencia alguna como para que sirva esta temporada. Oriol Rey disputó en su día un encuentro con el Valladolid, sin embargo, desde ese día nada más hasta el partido contra el Alavés, que disputaba el segundo. De la medular titular, Pablo Martínez era, con una amplia diferencia, el que más encuentros había llegado a acumular en Primera División con hasta 19 y justamente con los granotas. En segunda instancia está Víctor García, que siendo otro de los fichajes de este verano también había llegado a disputar hasta cinco encuentros con el Valladolid. Y el último en la sala de máquinas era Brugué, que, a sus 28 años, tampoco había llegado a la élite del fútbol español y probaba la dureza de la Primera División. En la punta de ataque, Iván Romero sí que llegó a disputar en su día hasta siete partidos con el Sevilla como única experiencia en la élite del fútbol español, si es que se le puede considerar así.

De los cambios, solo Carlos Álvarez y José Luis Morales también habían disputado algunas batallas en la liga española. El andaluz, un único encuentro en su día con el Sevilla, mientras que el Comandante, qué decir de él, el jugador con más partidos del Levante de la plantilla actual, con hasta 313 encuentros. Matías Moreno o Diego Pampín, sin experiencia alguna. Ahora, como dijo Calero en la pausa de hidratación: «El primer momento del debut ya ha pasado. Toca ser inteligentes». Ahora el Levante debe aprender de los dos errores inocentes que le condenaron ante el Alavés tras superar la primera novatada en su vuelta a la élite.