Iker Losada, cerca de ser el refuerzo creativo del Levante
El mediapunta del Betis negocia para llegar cedido a Orriols. Si todas las partes llegan a un acuerdo pronto, podría estar contra el Barça
Valencia
Martes, 19 de agosto 2025, 00:58
Este martes apunta a ser un día clave para desatascar la negociación que está abierta entre Levante y Betis por Iker Losada. El mediapunta ... gallego, que jugó cedido en el segundo tramo de la pasada temporada en el Celta de Vigo, no está teniendo protagonismo en el conjunto verdiblanco, que sigue buscando las formas de ganar espacio salarial para acometer su soñado fichaje del brasileño Antony.
Es por eso que desde el Benito Villamarín ven con buenos ojos la cesión de Losada al Ciutat de València, donde bajo el sistema de Julián Calero tendría minutos garantizados y un rol protagonista, similar al que le hizo brillar en el Racing de Ferrol hace un par de temporadas en Segunda División. Losada, de 24 años recién cumplidos, ansía también salir de la sombra de jugadores como Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, ante los cuales tiene muy difícil tener protagonismo bajo las órdenes del chileno Manuel Pellegrini.
No obstante, el Levante no es el único equipo español que está interesado en hacerse con los servicios del mediapunta gallego, que es capaz de actuar como enganche y enlace entre el centro del campo y la delantera. Su capacidad para llegar desde atrás y especialmente su visión para dar ese último pase puede ser una cualidad muy valorada por la dirección deportiva granota, al igual que la del Elche, que también había mostrado interés por su contratación.
Con contrato en el Betis hasta 2029 —club que pagó 1,8 millones de euros por sus servicios al Racing de Ferrol—, los verdiblancos ven con buenos ojos que su apuesta de futuro se foguee en Orriols y vuelva más preparado de cara a la próxima temporada, o en su defecto, que termine siendo traspasado definitivamente al término del préstamo por una cantidad superior a la que abonaron para apuntarse un beneficio económico en sus cuentas.
Internacional con España en categorías inferiores como la sub-19, Losada aportaría un perfil diferente y necesario al Levante, que aspira a poder cerrar la negociación de forma rápida, con el objetivo de que su nuevo fichaje, en el caso de que se consiga validar a tiempo, llegue a entrar en la convocatoria granota para medirse al Barça este sábado en el Ciutat de València, en el partido programado para las 21:30 horas.
