Iker Losada, con el Real Betis, en Copa del Rey. EP

Iker Losada, cerca de ser el refuerzo creativo del Levante

El mediapunta del Betis negocia para llegar cedido a Orriols. Si todas las partes llegan a un acuerdo pronto, podría estar contra el Barça

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:58

Este martes apunta a ser un día clave para desatascar la negociación que está abierta entre Levante y Betis por Iker Losada. El mediapunta ... gallego, que jugó cedido en el segundo tramo de la pasada temporada en el Celta de Vigo, no está teniendo protagonismo en el conjunto verdiblanco, que sigue buscando las formas de ganar espacio salarial para acometer su soñado fichaje del brasileño Antony.

