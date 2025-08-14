El Elche, principal rival en la puja por obtener la cesión de Iker Losada

El Levante trabaja en la incorporación de un jugador de ataque, que sea capaz de enlazar el centro del campo con la delantera, y a ... poder ser, que incluso pueda caer en una banda para trabajar como extremo si el partido así lo requiere. Es por ello que el conjunto granota ha puesto sus ojos en Iker Losada, mediapunta del Real Betis, que la pasada temporada estuvo cedido en el Celta de Vigo, donde tampoco terminó de asentarse como indiscutible.

El mediocentro ofensivo gallego destacó hace un par de temporadas en el Racing de Ferrol en Segunda División, lo que llevó al Betis a comprarle, pero la alta competencia en los puestos de tres cuartos de campo del equipo verdiblanco han frenado su progresión. Losada, no obstante, tiene varios pretendientes y posiblemente la última palabra la tenga el propio jugador, que podrá elegir su destino. Entre los candidatos a obtener su cesión, que se ha convertido prácticamente en una subasta abierta, hay varias pujas más allá de la del Levante, como la del Elche, que ha trascendido públicamente.

El conjunto franjiverde, también recién ascendido como los granotas, busca un refuerzo ofensivo y le promete quizá más minutos y un rol más importante a Losada que el que podría tener en el Levante. Y es que el perfil de Losada podría verse frenado por Carlos Álvarez, que vendría a jugar en su misma posición. Losada suele actuar en posiciones centradas, tendiendo a caer hacia el costado derecho del ataque, sirviendo como enlace entre la delantera y el centro del campo. No tiene el trabajo defensivo necesario para actuar como mediocentro, pero sí puede hacer la función de interior o enganche, donde saca a relucir su buen último pase y su disparo lejano.

A sus 24 años, Losada tiene todavía contrato hasta 2029 con el Betis, que no cierra la puerta a que se incluya una opción de compra en su cesión si consigue recuperar los casi dos millones de euros que pagó en el verano de 2024 por el jugador gallego, que se formó en la cantera del Celta, salió libre al Ferrol donde brilló, y tras unos primeros meses en el ostracismo del Betis, volvió cedido al Celta.