Iker Losada, durante un amistoso con el Betis. EP

El Elche, principal rival en la puja por obtener la cesión de Iker Losada

El Levante compite con el conjunto franjiverde para hacerse con los servicios del atacante gallego del Betis, que busca minutos fuera

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:02

El Levante trabaja en la incorporación de un jugador de ataque, que sea capaz de enlazar el centro del campo con la delantera, y a ... poder ser, que incluso pueda caer en una banda para trabajar como extremo si el partido así lo requiere. Es por ello que el conjunto granota ha puesto sus ojos en Iker Losada, mediapunta del Real Betis, que la pasada temporada estuvo cedido en el Celta de Vigo, donde tampoco terminó de asentarse como indiscutible.

