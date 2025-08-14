El Levante rescinde el contrato de Clemente El centrocampista canario deja el club granota tras alcanzar un acuerdo que libera gran parte de su alta ficha y que pone fin a su etapa tras 33 partidos

Marc Escribano Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 15:21 Comenta Compartir

El Levante sigue trabajando en el mercado de fichajes, a pesar de estar a escasos días del inicio de la Liga, con el primer partido ante el Deportivo Alavés a la vuelta de la esquina. La dirección deportiva granota sigue buscando en el mercado opciones que puedan reforzar la plantilla, siendo prioritario ahora mismo un portero que compita con Pablo Cuñat.

No obstante, debido a la situación económica y salarial de la entidad azulgrana, era necesario hacer hueco primero antes de poder incorporar a nuevos futbolistas, motivo por el cual el Levante y Óscar Clemente han acordado la rescisión del contrato que unía a ambas partes este mismo jueves.

El centrocampista tinerfeño, natural de Adeje, se incorporó a la entidad levantinista en 2023 procedente de Las Palmas, siendo uno de los primeros fichajes de la etapa de Felipe Miñambres en el club tras el no ascenso fatídico. Su rendimiento no fue el esperado y eso, sumado a su alta ficha, provocó que se convirtiera en un jugador con un rol residual en la plantilla.

De hecho, desde el mes de enero del presente año, jugó, en calidad de cedido, en el Cartagena que terminó descendiendo a Primera RFEF. Durante su etapa en el conjunto granota, Clemente participó en 33 compromisos oficiales, anotando un gol. Pese a haber estado presente durante la pretemporada, participando en varios partidos amistosos bajo las órdenes de Julián Calero, el canario finalmente abandona el Levante llegando a un acuerdo económico. «Desde el Levante queremos agradecer su trabajo y profesionalidad y desearle el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional», reza el comunicado oficial del club.