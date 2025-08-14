El Leganés apuesta por un exgranota para buscar el ascenso

Pablo Lara Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 10:32 Comenta Compartir

Después de la desgracia del descenso la temporada pasada, el Leganés ya piensa en volver a la máxima categoría del fútbol español. Entre los refuerzos que está incorporando, el último en llegar a Butarque es Gonzalo Melero, un viejo conocido de la categoría, con experiencia en la Ponferradina, Huesca, Almería y Levante, club con el que más partidos ha disputado en Primera División: 83 encuentros repartidos en tres temporadas.

El centrocampista se muda a Madrid después de su paso por el Almería, con el que descendió a la Liga Hypermotion, al igual que ocurrió con el Huesca y el Levante. El futbolista de 31 años, que estaba apartado durante la pretemporada del equipo, se marcha del club indálico abonando 650.000 euros —según el Diario de Almería— tras tres temporadas en las que fue muy importante en los dos años en Primera, pero en las que, tras el descenso, fue perdiendo protagonismo y su lugar en el once. Con 95 partidos, 10 goles y 8 asistencias, Melero se despide de Almería para dar la bienvenida a una nueva etapa en su carrera, cerca de su familia, en Leganés.

Reencuentro granota

Melero es un viejo guerrero conocido en el Ciutat. El centrocampista madrileño fue uno de los principales pilares del Levante durante su anterior etapa en Primera División. El futbolista llegó al conjunto granota procedente del Huesca. La entidad levantinista pagó 3,6 millones de euros al club aragonés después de que este consumara su descenso, donde el centrocampista fue de lo más destacado. Tres temporadas completó el nuevo fichaje pepinero, en las que fue importante tanto de titular como de suplente. El mediocentro disputó 94 encuentros, en los que anotó 17 goles y repartió 5 asistencias. Finalmente, con el descenso del Levante a Segunda, el Almería, que regresaba a Primera, apostó por él, pagando dos millones de euros.

El nuevo destino de Melero no es casualidad. Paco López, actual entrenador del Leganés, fue técnico del futbolista durante su etapa en Valencia, lo que ha sido muy importante para su fichaje. Además de reencontrarse con el que fuera su técnico, el madrileño volverá a compartir vestuario con Enric Franquesa, lateral izquierdo que jugó en el Levante durante la temporada 2021/22.