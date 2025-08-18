Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EL Levante renueva con Marcos Automoción. LUD

El Levante renueva su acuerdo de patrocinio con Marcos Automoción

La marca de coches ha sido estos últimos años el 'sponsor' principal de los granotas

Marcos Sánchez

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:44

El Levante y Marcos Automoción han renovado su acuerdo de patrocinio, por el que el grupo automovilístico seguirá ocupando el frontal de la camiseta del ... primer equipo como main sponsor. El acto, celebrado en el estadio Ciutat de València, ha contado con la presencia del presidente granota, Pablo Sánchez, el CEO de Marcos Automoción, Paco Marcos, el vicepresidente de la entidad, Braulio Pastor, y el gerente de Modrive, Javier Bedón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

