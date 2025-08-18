El Levante renueva su acuerdo de patrocinio con Marcos Automoción

El Levante y Marcos Automoción han renovado su acuerdo de patrocinio, por el que el grupo automovilístico seguirá ocupando el frontal de la camiseta del ... primer equipo como main sponsor. El acto, celebrado en el estadio Ciutat de València, ha contado con la presencia del presidente granota, Pablo Sánchez, el CEO de Marcos Automoción, Paco Marcos, el vicepresidente de la entidad, Braulio Pastor, y el gerente de Modrive, Javier Bedón.

Pablo Sánchez ha querido dar la bienvenida a Marcos Automoción «a su casa», agradeciendo la apuesta de la compañía por seguir ligada al Levante UD. En su intervención, el presidente del club ha recordado su presencia en la inauguración de las nuevas instalaciones de Marcos Automoción ubicadas en la Pista de Silla, después de que la dana arrasara las anteriores. Ya entonces, ha recordado hoy Sánchez: «les trasladé que debían volver a ser patrocinadores principales, no podía ser de otra manera porque siempre han estado con nosotros en las duras y en las maduras».

El presidente granota ha subrayado también el orgullo que supone que «una marca alicantina, de la Comunitat, apueste con tanta fuerza por nuestro club». Sánchez, que confesó ser cliente habitual de la empresa, ha destacado «la profesionalidad de Marcos Automoción» y ha asegurado que «no se puede tener una opinión mejor de ellos».

En nombre de la compañía, Paco Marcos explicó el impacto que ha supuesto para el grupo automovilístico estar en el frontal de la camiseta del Levante UD: «La asociación con una marca como la vuestra nos ha dado visibilidad en Valencia y en toda España. Gracias al Levante UD hemos crecido mucho y hemos decidido consolidar en la ciudad muchas de nuestras principales marcas».

El CEO de Marcos Automoción ha señalado la ilusión que les produce continuar su cuarta temporada como patrocinador principal después de tres años acompañando al club en Segunda División (desde la temporada 2022-2023). «La conexión con el Levante UD, con su directiva y sus valores, es muy buena y por eso seguimos aquí. Ojalá por muchos años más», ha reconocido el CEO.