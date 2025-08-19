Carlos Álvarez, esperanza granota

La derrota ante el Alavés este fin de semana pasado por 2-1 ha producido una ola de negatividad inmensa. No entre Calero o el ... propio Levante, sino entre los aficionados granotas, que pudieron observar cómo su equipo caía por dos errores inocentes en su vuelta a Primera División. La ilusión desmedida por volver a la máxima élite del fútbol español se ha tornado en cierto pesimismo e incluso desconfianza en el equipo, gracias a cierto sector catastrofista que se encuentra en toda afición, y esto ha provocado que ese globo de positividad y entusiasmo se haya desinflado un poco, y más ahora, teniendo en el horizonte al Barcelona de Hansi Flick, vigente campeón de LaLiga y que arrasa con todo a su paso.

Aun así, pese a esa nube de negatividad que se ha empezado a cernir sobre los aficionados granotas, que auguran que van a sufrir mucho con el resto de equipos durante el año, todavía hay un motivo por el que sonreír, todavía un as en la manga que le puede complicar mucho las cosas a los culés, y ese es Carlos Álvarez. El mediocentro andaluz es la pieza angular del sistema de Calero, él es quien debe liderar al Levante hacia su objetivo y por donde tiene que pasar el juego para que los granotas puedan crear más ocasiones. Carlos ha tenido una pretemporada en blanco por culpa de una pubalgia a principios de julio que lo ha tenido apartado desde entonces.

Es decir, no había disputado ningún minuto de los hasta siete partidos que jugaron los granotas, donde dejaron un balance de cinco victorias y dos derrotas. En el primer encuentro ante el Johor, en la Ciudad de Buñol, se vio al futbolista sin vestirse de corto y observando desde fuera del banquillo. Esto encendió las alarmas entre los aficionados: su estrella podría estar lesionada. Días después, el propio club confirmaba los peores presagios: Carlos Álvarez llegaría muy justo al partido inaugural de Liga. Sin embargo, en esta última semana el futbolista se reincorporó en los dos últimos entrenamientos de su equipo y viajó a Vitoria.

Presumiblemente iba a ser suplente y así lo fue, porque, al no haber estado en dinámica este último mes y medio, y con solo dos entrenamientos, entrar como titular ante el Alavés podría haber sido un riesgo que le hubiese provocado una recaída de la pubalgia y la situación hubiese sido mucho peor.

Por eso, Calero le dio unos escasos diez minutos, en los que Carlos poco pudo hacer para evitar que el Levante sucumbiese ante el Alavés en el descuento. Se le vio desconectado y le llegaron pocos balones en los que pudiese demostrar su calidad, sumado a que tampoco estaba muy a tono físico. Además, es totalmente esencial que el sevillano vuelva cuanto antes al equipo porque, pese a que los granotas consiguieron marcar ante los babazorros con un gol de Jeremy Toljan, las ocasiones se pudieron medir en cuentagotas.

Sin Carlos Álvarez, al Levante le costó un mundo transitar esos balones desde el medio del campo al ataque, para que lleguen los balones a los delanteros y así generar ocasiones de peligro. Porque, aunque no sea el futbolista más goleador o con más números del equipo, sus aportaciones son agua de bálsamo para el Levante, para generar peligro y facilitarle la vida a los puntas. Especialmente en un momento en el que la delantera del equipo granota no pasa por su punto más álgido. La reciente incorporación Koyalipou ha estado fuera por una lesión en su tobillo y no pudo estar en el estreno. A Iván Romero le costó mucho trabajo y esfuerzo, y se le vio librar la guerra por su cuenta en sus balones largos con los centrales, en los que en muchas ocasiones salió perdiendo. Y, por último, José Luis Morales, que con 37 años ya va perdiendo facultades, y se le nota que cada vez las piernas le pesan más y ya no es ese jugador tan explosivo, regateador y rápido al espacio como años atrás en otras etapas.

Positivismo en lo que viene

Ahora eso ya es agua pasada. El Levante tiene que mirar con vistas al partido del Barcelona en el Ciutat. Todo sabiendo que Carlos Álvarez se pondrá perfectamente a tono esta semana porque podrá completar toda una semana de entrenamientos, además de poder adaptarse al nuevo esquema que lleva reconfigurando el técnico madrileño.

Porque esa es otra cuestión que se plantea en clave levantinista, y es que desde Orriols han casi renovado la plantilla con hasta un total de ocho incorporaciones, sobre todo en defensa. El andaluz, pese a que es indudablemente la estrella de los granotas para esta temporada, también tiene que conocer a sus compañeros, adaptarse a ellos y coger el timón del equipo para guiar a la permanencia a los granotas.

Lo más seguro —y es que todo va según lo previsto a lo largo de esta semana hasta el sábado que viene, y Calero lo desea— es que el andaluz sea titular debido a la magnitud del partido que enfrentan los granotas y con la necesidad de que, aunque solo es la jornada 2, el casillero de puntos se encuentra en cero todavía.

Es por eso que su vuelta se antoja clave, pero en buena forma, porque el año pasado ya fue el faro del equipo para conseguir la tan ansiada vuelta a Primera División con 11 asistencias y 7 goles, demostrando que estaba listo para estar en las grandes citas. Ahora, el objetivo tiene que ser la permanencia, y Calero tiene claro que, en su hoja de ruta, es imprescindible que Carlos Álvarez brille con luz propia y el Levante logre la machada.