Manu Sánchez, ante Pablo Ibáñez, en Mendizorroza. EP
Crónica

El Levante peca de inocente

Un par de goles encajados en segundas jugadas provocan la derrota en Vitoria. El equipo de Calero cae en su regreso a la Primera División por la fragilidad defensiva en las acciones donde debe mostrar oficio

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:32

El regreso a Primera División estaba claro que no iba a ser plácido. La exigencia de la élite del fútbol español es tan elevada que ... pasar de la categoría de plata a la cima de LaLiga no es fácil. Incluso si llegas como campeón. Ya lo avisó Julián Calero durante la rueda de prensa previa, no iba a ser fácil. Se va a sufrir. Va a haber momentos difíciles. Y uno de ellos llegó en el redebut. En Mendizorroza. Un estadio siempre complicado. Pecó de inexperto y de inocente el Levante, que al igual que le costó proponer algo de peligro para incomodar a los babazorros, también padeció de lo que no debe sufrir nunca un recién ascendido: el balón parado. La defensa de la segunda jugada fue el talón de Aquiles granota en la primera derrota de la temporada, ante el Deportivo Alavés (2-1). La insistencia granota sirvió para empatar, pero se terminó escapando por un nuevo error atrás. No hay que quemar la falla aún. Queda mucho. 37 partidos más.

