Manu Sánchez, ante Carlos Vicente. EP

Manu Sánchez y Pampín, una disputa sana por el lateral izquierdo

Los carrileros del Levante demuestran una buena competencia por el puesto durante el estreno liguero ante el Alavés

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:09

El Levante se presentó ante el Alavés con un once titular bastante telegrafiado por lo que se había venido viendo en la pretemporada, con la única sorpresa de Víctor García actuando como extremo-doble lateral por delante de Jeremy Toljan, una apuesta que no salió del todo bien ya que el valenciano fue sustituido por José Luis Morales. En el otro carril, el titular fue Manu Sánchez, que vio una cartulina amarilla a las primeras de cambio y vio como su actuación se condicionaba por no poder ir con más agresividad a los duelos.

El lateral izquierdo terminó siendo sustituido por Diego Pampín, el que había sido dueño de ese puesto durante el año en Segunda, siendo partícipe clave en el ascenso. Por ahora, no parece haber ningún titular indiscutible en el carril zurdo, ya que ninguno de los dos termina de destacar y Julián Calero tiene dudas, por lo que puede ser una posición que durante la temporada tenga mucha alternancia y rotación. De cara al partido ante el Barcelona, por ahora, no se sabe quién será titular.

