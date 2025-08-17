Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iván Romero, con el Levante. EP

Romero: «Todos sabemos el potencial que tenemos y confiamos en nosotros mismos»

El delantero del Levante se lamentó en zona mixta por la derrota: «Hemos podido incluso ganar el partido. Pero bueno, al final te vas con una sensación amarga, de conceder ese gol en el minuto que ha sido»

José Martí

Vitoria

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:24

Iván Romero fue uno de los protagonistas del Levante en Vitoria, y valoró así la derrota en zona mixta: «Es verdad que creo que ... hemos hecho muchas cosas, porque en un partido hay momentos para los dos equipos, y hemos podido incluso ganar el partido. Pero bueno, al final te vas con una sensación amarga, de conceder ese gol en el minuto que ha sido... Y pues nada, a reflexionar y a por el siguiente partido, no queda otra».

