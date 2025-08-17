Romero: «Todos sabemos el potencial que tenemos y confiamos en nosotros mismos»
El delantero del Levante se lamentó en zona mixta por la derrota: «Hemos podido incluso ganar el partido. Pero bueno, al final te vas con una sensación amarga, de conceder ese gol en el minuto que ha sido»
José Martí
Vitoria
Domingo, 17 de agosto 2025, 18:24
Iván Romero fue uno de los protagonistas del Levante en Vitoria, y valoró así la derrota en zona mixta: «Es verdad que creo que ... hemos hecho muchas cosas, porque en un partido hay momentos para los dos equipos, y hemos podido incluso ganar el partido. Pero bueno, al final te vas con una sensación amarga, de conceder ese gol en el minuto que ha sido... Y pues nada, a reflexionar y a por el siguiente partido, no queda otra».
El delantero confía en que el equipo mejore. «Bueno yo creo que todos sabemos el potencial que tenemos y confiamos en nosotros mismos, que somos los que tenemos que confiar. Creo que no somos peores que nadie ni mejores que nadie. Tenemos que competir al máximo en todos los partidos, porque si no, nos va a dar, entonces seguiremos trabajando y preparándonos para el siguiente», afirmó el granota, que a nivel individual se vio bien.
«La verdad que estoy bastante bien, contento por cómo he llegado a la temporada y por cómo estoy ahora, y ahora a seguir trabajando para estar mucho mejor. Lógicamente ha sido un mazazo fuerte ese gol al final. El equipo estaba compitiendo bien, hemos hecho muchas cosas bien y nos podríamos haber llevado el partido justo en las acciones previas al gol», añadió Romero.
«Yo al final aprovecho las oportunidades que me brinda el míster, y trabajo día a día para que vea lo que tengo y lo que llevo dentro, y bueno, al final creo que tenemos que dar el máximo y da igual quien esté. La competencia te hace mejor y eso es bueno para el equipo. Y quien venga, bienvenido sea», dijo sobre los posibles fichajes arriba. «Sabemos qué equipo es, uno de los mejores, pero nos vamos a tomar el partido como cualquier otro, y no vamos a tenerle miedo a nadie», sentenció sobre el Barça, próximo rival.
