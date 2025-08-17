El 1x1 del Alavés-Levante: Once suspensos y sólo Toljan destaca

Un par de despistes penalizaron al Levante en su regreso a Primera, ya que los goles del Alavés llegaron en segundas jugadas. Como parte ... positiva, la intensidad y la reacción tras el descanso con el tanto de Toljan en su estreno.

Pablo Cuñat Portero Paradón y fallo en el primer gol (6)

dldlCumplió el internacional sub-21, al que sólo puede achacársele un despeje de puños timorato que costó el 1-0. Después realizó un paradón a Mariano cuando el encuentro estaba igualado y evitó otro tanto con la rodilla. Poco pudo hacer en el gol que supuso la victoria del Alavés.

Jeremy Toljan Carrilero derecho Oportunismo (7)

Demostró que es un futbolista de calidad que, aunque no ha rendido lo que se esperaba de él en otros equipos, ahora puede dar un plus al Levante. Cumplió en tareas defensivas durante gran parte del encuentro. Además, aportó lo que no se espera de él: oportunismo en el 1-1

Dela Central Debe aportar más (5)

Expeditivo en los balones aéreos, quizás le faltó algo de colocación en el gol de Toni Martínez que, eso sí, llegó tras un centro medido de Aleñá. Cuando se adapte a la categoría quizás pueda aportar más salida de balón y presencia en área rival, algo que demostró atesorar en Segunda.

Elgezabal Central Sigue siendo el mariscal (6)

Ha demostrado que es el mariscal de Julián Calero, tanto en la categoría de plata como en Primera. El veterano central no estuvo para nada cohibido y lideró la zaga granota. Quién sabe si, de no estar de pivote en el último tramo, podría haberse evitado el desajuste que supuso el 2-1.

Jorge Cabello Central No estuvo cómodo (3)

Uno de los que pagó la novatada de jugar su primer partido en la máxima categoría. Ya en los instantes iniciales Guridi le armó el lío en una acción que pudo generar mucho peligro en contra del Levante. A partir de entonces no estuvo cómodo cuando el conjunto local apretaba en ataque.

Manu Sánchez Carrilero izquierdo Le penalizó la tarjeta (3)

Le penalizó la tarjeta antes de los diez minutos y sufrió mucho para defender a Carlos Vicente en la primera parte. Tras el 1-0 su banda fue una vía de agua que pudo hundir al Levante. Como parte positiva, se rehizo tras el descanso y cumplió, pese a la amarilla, hasta la sustitución.

Oriol Rey Centrocampista Pocos destellos (4)

Cumplió cuando le tocó ponerse el mono de trabajo a la hora de presionar a los centrocampistas del Alavés, aunque en ningún momento logró circular con fluidez el balón. Pese a ello, debe ser una pieza clave como en Segunda, y sus destellos coincidieron con los mejores minutos.

Pablo Martínez Centrocampista Debe aportar su experiencia (3)

Uno de los futbolistas que tiene experiencia en la máxima categoría, debe aportar más si el Levante quiere controlar los partidos, especialmente ante hipotéticos rivales directos. Su jerarquía se notó en pequeños sorbos y esto permitió que el Alavés estuviera cómodo. Acabó sustituido.

Víctor García Extremo Desaparecido (3)

Pasó desapercibido el extremo que llegó del Eldense, y además fue el primer cambio, para ceder su sitio a Morales cuando Calero buscaba que el equipo ganase presencia ofensiva. Aunque su banda fue por la que menos sufrió el Levante en defensa, tampoco aportó demasiado en ataque.

Roger Brugué Extremo izquierdo Premio a la combatividad (5)

Igual que Iván Romero se vació, pero el catalán sí que estuvo algo más acertado que su compañero. De hecho, su fe le permitió aprovechar el fallo de los zagueros locales para recuperar y realizar el remate que supuso el gol de Toljan. También realizó un par de buenos centros.

Iván Romero Delantero Nulo en lo que se le pide al '9' (2)

Voluntarioso pero muy poco acertado. Presionó la salida del Alavés pero su aportación en la búsqueda del gol fue más que escasa. Justo antes del 1-0 tuvo un remate en área que le salió mordido y tras el descanso un mal pase suyo supuso el fin de una contra tras un error de los locales.

Morales Extremo Sin rastro de sus arrancadas (3)

Presionó a los zagueros rivales pero salió a aportar en ataque y no lo hizo. Esta vez ni rastro de sus arrancadas y de su oportunismo.

Pampín Carrilero izquierdo El 2-1, un centro por su banda (3)

Salió para proteger a Manu Sánchez, que tenía tarjeta y lo cierto es que no sufrió demasiado... aunque el centro del 2-1 llegó por su banda.

Lozano Centrocampista Desdibujado (2)

Su misión era contrarrestar los cambios del Alavés, que dieron nuevos bríos al rival, pero lo cierto es que estuvo muy desdibujado.

Carlos Álvarez Centrocampista Destellos intrascendentes (3)

Apenas unos destellos del futbolista que debe ser diferencial en el Levante, pero que ha de ponerse a punto tras la pretemporada con molestias.

Moreno Central Salió para mantener el empate (0)

Salió con la misión de apuntalar la zaga granota para proteger el punto que tenía el Levante. Nada más incorporarse llegó el 2-1.

Julián Calero Entrenador Los cambios no dieron un plus (5)

Con el equipo por apuntalar, el técnico incidió en la intensidad y se rozó el empate. Si los cambios mejoraron al Alavés, al Levante no.