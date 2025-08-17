Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Pablo Cuñat, durante el partido del Levante ante el Alavés en Mendizorroza. EFE
Contracrónica

La portería del Levante sigue dejando dudas

Pablo Cuñat se muestra sólido ante los tiros del Alavés pero sufre mucho por arriba. El club, que continúa buscando un guardameta en el mercado, confía en el canterano, que deja una actuación con luces y sombras en su estreno

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:09

Pablo Cuñat, que en su camiseta luce su segundo apellido Campos, afrontaba este sábado el hasta ahora mayor reto de su carrera. El joven portero ... valenciano tenía ante sí la oportunidad con la que había soñado toda su vida, debutar en Primera División con la camiseta del Levante. A sus 23 años, el meta granota de 188 centímetros llegó a Mendizorroza con la vitola de ser —de momento— el portero titular indiscutible del equipo entrenado por Julián Calero. Tras sus últimas dos temporadas cedido en Amorebieta primero y en Cartagena después, donde se ganó el derecho a ir convocado y participando con la selección española sub-21, Cuñat recibía la oportunidad que tanto se merecía por su buen trabajo bajo palos. En el club de su vida, tras haber pasado por prácticamente todos los escalones de la cantera y el fútbol base, llegaba el día de jugar con el primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La portería del Levante sigue dejando dudas

La portería del Levante sigue dejando dudas