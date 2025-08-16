En directo, Deportivo Alavés - Levante UD

Secciones
Servicios
Destacamos
ALA
LEV
Valencia
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23
18:12
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Deportivo Alavés - Levante UD de la primera jornada de Liga. El conjunto granota entrenado por Julián Calero llega a Mendizorroza con la esperanza de empezar el regreso a Primera División con un triunfo. El encuentro está programado para empezar a las 21:30 horas, por lo que en torno a una hora antes conoceremos las alineaciones confirmadas de equipos.
Enlace copiado
4-2-3-1
Antonio Sivera
portero
Nahuel Tenaglia
defensa
Facundo Garcés
defensa
Moussa Diarra
defensa
Jonathan Castro Otto
defensa
Pablo Ibáñez
centrocampista
Antonio Blanco
centrocampista
Carlos Vicente
delantero
Jon Guridi
centrocampista
Carles Aleñá
centrocampista
Toni Martínez
delantero
3-4-3
Pablo Cuñat
portero
Unai Elgezabal
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Jorge Cabello
defensa
Jeremy Toljan
defensa
Pablo Martínez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Manu Sánchez
defensa
Iván Romero
delantero
Carlos Espí
delantero
Roger Brugué
centrocampista
%
ALA
%
LEV
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.