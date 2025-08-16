Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan varios chalés por dos incendios en el termino municipal de Xàtiva

LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 ·

Escudo Deportivo Alavés

Alavés

21:30h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Oriol Rey, con el Levante. LUD

En directo, Deportivo Alavés - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del primer partido de la temporada para el equipo de Julián Calero

Minuto a minuto

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23

18:12

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Deportivo Alavés - Levante UD de la primera jornada de Liga. El conjunto granota entrenado por Julián Calero llega a Mendizorroza con la esperanza de empezar el regreso a Primera División con un triunfo. El encuentro está programado para empezar a las 21:30 horas, por lo que en torno a una hora antes conoceremos las alineaciones confirmadas de equipos.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Nahuel Tenaglia

defensa

Facundo Garcés

defensa

Moussa Diarra

defensa

Jonathan Castro Otto

defensa

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Carlos Vicente

delantero

Jon Guridi

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Toni Martínez

delantero

3-4-3

Alineación

Pablo Cuñat

portero

Unai Elgezabal

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Jorge Cabello

defensa

Jeremy Toljan

defensa

Pablo Martínez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Manu Sánchez

defensa

Iván Romero

delantero

Carlos Espí

delantero

Roger Brugué

centrocampista

Estadísticas

%

LEV

ALA

%

LEV

LEV

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Deportivo Alavés - Levante UD

En directo, Deportivo Alavés - Levante UD