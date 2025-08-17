Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Julián Calero, en Mendizorroza. EP
Rueda de prensa

Calero: «No me voy a quejar. Hay que mejorar, en dos balones parados hemos perdido el partido»

El técnico granota se lamenta y habla de Carlos Álvarez: «Va a costar unas semanas para volverle a encontrar. Necesita coger físico»

José Martí

Vitoria

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:26

Julián Calero atendió a los medios tras la derrota del Levante, en el que fue su primer partido como entrenador principal en Primera División, ... que no tuvo el estreno deseado. «El partido ha tenido diferentes fases. No hemos empezado mal, hemos empezado con los lógicos nervios de un equipo que acaba de ascender. Hemos basado nuestro juego demasiado siendo directos con balón, no queremos ser así. Pero ellos aprietan bien, es un equipo agresivo para venir a la presión. Esa primera parte ha sido sin muchos problemas, pero nos han pitado muchas faltitas que nos han condicionado. Hemos tenido ocho minutos en los que no hemos estado bien y se nos ha echado el mundo encima. En la segunda parte hemos estado bien, pero no teníamos recambios en el medio. Iván Romero y Pablo Martínez estaban cansados y tenían molestias. Hemos intentado potenciar la defensa de área, pero tenemos que mejorar. Hemos hecho cosas, no hemos estado mal, pero hay que hacer más. Con la sensación de que debemos y podemos hacer más cosas», dijo el técnico granota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Calero: «No me voy a quejar. Hay que mejorar, en dos balones parados hemos perdido el partido»

Calero: «No me voy a quejar. Hay que mejorar, en dos balones parados hemos perdido el partido»