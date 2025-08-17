Calero: «No me voy a quejar. Hay que mejorar, en dos balones parados hemos perdido el partido»
El técnico granota se lamenta y habla de Carlos Álvarez: «Va a costar unas semanas para volverle a encontrar. Necesita coger físico»
José Martí
Vitoria
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:26
Julián Calero atendió a los medios tras la derrota del Levante, en el que fue su primer partido como entrenador principal en Primera División, ... que no tuvo el estreno deseado. «El partido ha tenido diferentes fases. No hemos empezado mal, hemos empezado con los lógicos nervios de un equipo que acaba de ascender. Hemos basado nuestro juego demasiado siendo directos con balón, no queremos ser así. Pero ellos aprietan bien, es un equipo agresivo para venir a la presión. Esa primera parte ha sido sin muchos problemas, pero nos han pitado muchas faltitas que nos han condicionado. Hemos tenido ocho minutos en los que no hemos estado bien y se nos ha echado el mundo encima. En la segunda parte hemos estado bien, pero no teníamos recambios en el medio. Iván Romero y Pablo Martínez estaban cansados y tenían molestias. Hemos intentado potenciar la defensa de área, pero tenemos que mejorar. Hemos hecho cosas, no hemos estado mal, pero hay que hacer más. Con la sensación de que debemos y podemos hacer más cosas», dijo el técnico granota.
Preguntado por las sustituciones, así las explicó el preparador levantinista: «Quedaban cinco o seis minutos y alguien nos tenía que ayudar. Pero Carlos Álvarez ha completado un entrenamiento, nos va a costar unas semanas para volverle a encontrar. Necesita coger físico. Tenemos que tener confianza en lo que hacemos y no poner cara de perdedor. No voy a ponerla, ni me voy a quejar ni lamentar de absolutamente nada. Tenemos que mejorar, porque en dos balones parados hemos perdido el partido. Pero el balón parado también forma parte de los partidos, si concedes segunda jugada y tercera opción es más probable que te puedan hacer cosas malas. Sabíamos que íbamos a tener un proceso de adaptación. Tranquilidad porque vamos a seguir trabajando. Tenemos que creer en lo que hacemos y ser un equipo mucho más complicado de lo que hemos sido hoy. Esto acaba de empezar y vamos a ir mejorando seguro».
«Hoy no había la posibilidad de quitar defensas y meter más cosas. Quien quiera hacer el análisis de que somos un equipo demasiado defensivo está en su derecho. Cada uno tiene su San Benito, o llevo colgado el mío, pero no hago ni caso. Sé quien soy y cómo soy, sé el fútbol que me motiva y me adapto a las circunstancias. Hoy no teníamos más opciones, Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti estaban lesionados, y faltan incorporaciones por llegar», sentenció Calero.
