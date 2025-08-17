Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este lunes en plena ola de calor: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Roger Brugué, ante el Alavés. EP

Elche y Oviedo refuerzan sus ataques, y el Levante espera oportunidades

Los otros dos recién ascendidos fichan a nombres como André Silva, Rafa Mir o Salomón Rondón para luchar por la permanencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:08

El Levante, más específicamente hablando, el tándem de la dirección deportiva formado por Héctor Rodas y José Giila, saben que hace falta fichar algo más de pólvora arriba. El equipo, tal y como se vio en Mendizorroza, necesita algo más ofensivamente hablando para generar peligro a los rivales. La baja por lesión de Goduine Koyalipou no puede ser excusa, motivo por el cual se busca en el mercado una alternativa más que brinde opciones diferentes al ataque granota.

Eso sí, la llegada de un delantero más al equipo de Julián Calero podría provocar la salida en forma de cesión de Carlos Espí, que aunque lógicamente podría regresar al filial granota, ya ha demostrado que tiene calidad y gol para jugar en, como mínimo, Segunda División. Para complementar la delantera azulgrana se estudian diversos perfiles, algunos más de nueve clásico y otros más de enganche móvil como Iker Losada, pero lo que está claro, a falta de resolver la incógnita de cómo rendirá Koyalipou, es que los rivales directos del Levante están haciendo sus deberes y también están fichando gol.

Noticias relacionadas

Romero: «Todos sabemos el potencial que tenemos y confiamos en nosotros mismos»

Romero: «Todos sabemos el potencial que tenemos y confiamos en nosotros mismos»

El Levante peca de inocente

El Levante peca de inocente

La portería del Levante sigue dejando dudas

La portería del Levante sigue dejando dudas

Y no hay más rivales directos que los otros dos equipos que ascendieron junto al conjunto granota. El Oviedo fue el primero en contratar a un ariete con bagaje como el venezolano Salomón Rondón, que eso sí, no tuvo su mejor estreno fallando un penalti ante el Villarreal. Los carbayones negociaron por el exmadridista Luka Jovic, que terminó dándoles calabazas por el dinero griego. Por ello, se hicieron con los servicios de Álex Forés, que no pudo regresar al Levante un año más tras ser pieza clave en el ascenso.

Por otro lado, el Elche, aunque ha tardado, ha reforzado su ataque con varios perfiles muy ofensivos. Primero llegó el canterano merengue Álvaro Rodríguez, y ahora está, al cierre de esta edición, muy cerca de cerrar las contrataciones en forma de cesión de Rafa Mir desde el Sevilla y del portugués André Silva del RB Leipzig. Dos jugadores que, si bien han pasado por unos últimos años complicados donde no han estado a la altura de las expectativas, buscarán recuperar su mejor nivel en el Martínez Valero.

Mientras tanto, el Levante apurará los últimos días del mercado de verano, en busca de esas opciones que aparezcan por parte de equipos que necesiten soltar lastre y puedan rebajar sus pretensiones en las negociaciones. A partir de ahí, la dirección deportiva granota deberá buscar pólvora para competir con una delantera que a día de hoy no da muchas garantías de cara a competir en Primera. El ímpetu y el trabajo de jugadores como Roger Brugué o Iván Romero no se negocia, pero la efectividad de cara a portería se paga cara. Y los mejores años de José Luis Morales parecen haber pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  5. 5 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  6. 6 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  7. 7

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  8. 8

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  9. 9 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  10. 10 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Elche y Oviedo refuerzan sus ataques, y el Levante espera oportunidades

Elche y Oviedo refuerzan sus ataques, y el Levante espera oportunidades