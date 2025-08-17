Elche y Oviedo refuerzan sus ataques, y el Levante espera oportunidades

Marc Escribano Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 19:08 Comenta Compartir

El Levante, más específicamente hablando, el tándem de la dirección deportiva formado por Héctor Rodas y José Giila, saben que hace falta fichar algo más de pólvora arriba. El equipo, tal y como se vio en Mendizorroza, necesita algo más ofensivamente hablando para generar peligro a los rivales. La baja por lesión de Goduine Koyalipou no puede ser excusa, motivo por el cual se busca en el mercado una alternativa más que brinde opciones diferentes al ataque granota.

Eso sí, la llegada de un delantero más al equipo de Julián Calero podría provocar la salida en forma de cesión de Carlos Espí, que aunque lógicamente podría regresar al filial granota, ya ha demostrado que tiene calidad y gol para jugar en, como mínimo, Segunda División. Para complementar la delantera azulgrana se estudian diversos perfiles, algunos más de nueve clásico y otros más de enganche móvil como Iker Losada, pero lo que está claro, a falta de resolver la incógnita de cómo rendirá Koyalipou, es que los rivales directos del Levante están haciendo sus deberes y también están fichando gol.

Y no hay más rivales directos que los otros dos equipos que ascendieron junto al conjunto granota. El Oviedo fue el primero en contratar a un ariete con bagaje como el venezolano Salomón Rondón, que eso sí, no tuvo su mejor estreno fallando un penalti ante el Villarreal. Los carbayones negociaron por el exmadridista Luka Jovic, que terminó dándoles calabazas por el dinero griego. Por ello, se hicieron con los servicios de Álex Forés, que no pudo regresar al Levante un año más tras ser pieza clave en el ascenso.

Por otro lado, el Elche, aunque ha tardado, ha reforzado su ataque con varios perfiles muy ofensivos. Primero llegó el canterano merengue Álvaro Rodríguez, y ahora está, al cierre de esta edición, muy cerca de cerrar las contrataciones en forma de cesión de Rafa Mir desde el Sevilla y del portugués André Silva del RB Leipzig. Dos jugadores que, si bien han pasado por unos últimos años complicados donde no han estado a la altura de las expectativas, buscarán recuperar su mejor nivel en el Martínez Valero.

Mientras tanto, el Levante apurará los últimos días del mercado de verano, en busca de esas opciones que aparezcan por parte de equipos que necesiten soltar lastre y puedan rebajar sus pretensiones en las negociaciones. A partir de ahí, la dirección deportiva granota deberá buscar pólvora para competir con una delantera que a día de hoy no da muchas garantías de cara a competir en Primera. El ímpetu y el trabajo de jugadores como Roger Brugué o Iván Romero no se negocia, pero la efectividad de cara a portería se paga cara. Y los mejores años de José Luis Morales parecen haber pasado.