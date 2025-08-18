El Levante espera a sus fichajes

No fue el debut esperado para el Levante, que no pudo sumar puntos en su regreso a la Primera División española. El Deportivo Alavés se aprovechó de los inocentes errores granotas ... , ya que el equipo entrenado por Julián Calero concedió dos segundas jugadas en acciones a balón parado que condenaron la visita a Mendizorroza. No obstante, como expresó el propio entrenador levantinista, no hay que quemar la falla todavía.

Este Levante aún tiene mucho margen de mejora, y es que sobre todo, hay un matiz muy importante a tener en cuenta, especialmente para todo ese sector de la afición que tiende a tener un punto de vista catastrofista y que ya ve el barco medio hundido a pesar de haber visto únicamente un partido. Quedan 37, y este Levante está aún por hacer. Tienen que llegar más refuerzos, como dijo el propio Calero. Un central, un centrocampista organizador, un extremo, un delantero y sobre todo, un portero. También tendrá que salir alguien para que haya todas esas entradas, y los candidatos para ello parecen estar claros: Alfonso Pastor, Jorge Cabello, Sergio Lozano, Víctor Fernández Jr y Carlos Espí.

Eso sí, también hay otro matiz a tener en cuenta que no justifica ni excusa la derrota en Mendizorroza, pero sí explica por qué no hay que sacar conclusiones ya tan rápidamente. A este Levante no sólo le faltan los fichajes que están por llegar, también necesita recuperar de la enfermería a los cuatro que ya tiene firmados y que no pudieron debutar en la primera jornada al tener diferentes lesiones. A pesar de que Carlos Álvarez y Matías Moreno llegaron a tiempo para la convocatoria e incluso tuvieron unos pocos minutos en el tramo final del encuentro ante el conjunto babazorro, no hubo la misma suerte con los Kervin Arriaga, Jon Ander Olasagasti, Goduine Koyalipou y Alan Matturro.

El centrocampista hondureño llegado desde el Partizan de Belgrado sufre una lesión muscular en el recto femoral desde finales del mes de julio, misma dolencia y fecha aproximada de la que padece el mediocentro vasco fichado de la Real Sociedad. Los dos causaron baja ante el Alavés, y apurarán esta próxima semana de entrenamientos para llegar a la convocatoria del estreno liguero en el Ciutat de València ante el vigente campeón, el Barça.

Por otro lado, el esperado estreno del delantero centroafricano llegado del Lens tuvo que retrasarse una jornada por precaución, ya que Koyalipou sufrió un esguince en su tobillo durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol y el cuerpo técnico decidió no arriesgar. En teoría, el que está llamado a ser el ariete estrella de este Levante debería estar recuperado y apto para competir para este próximo sábado en la segunda jornada. Mismo caso que el central uruguayo cedido por el Genoa, que también padece la repetida lesión muscular en el recto femoral. Matturro lleva ya prácticamente un mes fuera de acción y, por ejemplo, Moreno se ha recuperado antes que él habiendo caído ambos en combate en tiempo similares.

Una vez Calero pueda contar con todos ellos en dinámica y no haya bajas por lesión, será momento de sacar conclusiones sobre la planificación y el destino de este Levante, que recordemos, está todavía por hacer. Se negocia por conseguir la cesión de Iker Losada, que sería ese futbolista ofensivo capaz de realizar funciones de enganche al igual que actuando en banda derecha como extremo. En portería, el conjunto granota se ha interesado por nombres como Karl Hein, del Arsenal y que estuvo cedido el pasado curso en el Valladolid, o Vicente Guaita, libre tras terminar contrato con el Celta y aguardando una buena oferta de Primera. Otros candidatos como Luis Maximiano han visto como el interés levantinista se ha enfriado por la aparición de otros equipos en la pelea por hacerse con sus servicios. Quedan dos semanas enteras de mercado, hasta el cierre en la medianoche del 1 de septiembre. Tiempo para construir un Levante de Primera.