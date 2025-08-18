Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva reparte 10 premios de 17.274,11 euros en todo el país este domingo
Toljan y Morales, tras el gol del Levante. EP
Análisis

El Levante espera a sus fichajes

Arriaga, Olasagasti, Koyalipou y Matturro todavía no han debutado por lesión. Calero pide tranquilidad al sector catastrofista de la afición que ve el barco medio hundido tras la primera jornada con el equipo aún por hacer

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:44

No fue el debut esperado para el Levante, que no pudo sumar puntos en su regreso a la Primera División española. El Deportivo Alavés se aprovechó de los inocentes errores granotas ... , ya que el equipo entrenado por Julián Calero concedió dos segundas jugadas en acciones a balón parado que condenaron la visita a Mendizorroza. No obstante, como expresó el propio entrenador levantinista, no hay que quemar la falla todavía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto
  8. 8

    La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones
  9. 9

    Una falla de vareta en el desierto de Nevada
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante espera a sus fichajes

El Levante espera a sus fichajes