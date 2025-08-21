Toljan: «Espero que podamos ganar al Barça y vivir un gran ambiente en el Ciutat» El defensa granota, nuevo fichaje, ha hablado tras su debut y anotar el primer gol de la temporada levantinista ante el Alavés

El Levante ya ha empezado su andadura en Primera División; lo hizo el pasado sábado a las 21:30 horas frente al Alavés. Pese a que el resultado no era el deseado (2-1, con el último gol de los locales en el tiempo de descuento), no todo fue negativo. El partido dejó varios aspectos a destacar en clave granota, como el regreso de Carlos Álvarez, quien no había podido disputar minutos en pretemporada; el debut en Primera de gran parte de la plantilla; o el estreno de los nuevos fichajes levantinistas, sobre todo el de Toljan, autor del primer gol de la temporada y de su etapa en el club.

El futbolista ha hablado tras su debut sobre cómo está viviendo su primer mes como granota: «Me siento muy bien. Los compañeros son increíbles, se nota que es un grupo muy unido. Todos son muy amables, bromean mucho y fue muy fácil entrar», ha comentado el jugador sobre su integración en el vestuario. «Puedes sentir que es una unidad, todos están juntos. Puedes sentirlo de los compañeros, de todo el staff que trabaja aquí y de todos los aficionados. Todos son muy amables y toda la gente apoya al equipo», ha declarado.

Toljan ha reconocido que lo que más le costó acostumbrarse fue el clima de Valencia: «Fue difícil al principio, porque vengo de Alemania y allí no vemos tanto el sol como aquí. Los entrenamientos son más duros, pero me gusta», ha señalado. También ha confirmado que ha podido visitar la ciudad un par de veces y que «me gusta mucho».

En cuanto a su debut, no solo en el campo sino también en el aspecto goleador, el fichaje ha recordado el momento del empate provisional ante el Deportivo Alavés: «Vi venir un balón largo y Brugui e Iván estaban luchando por el balón. Luego vi a Brugui disparar a portería y pensé que podía ir al área. Afortunadamente, el rechace del portero me cayó en los pies y marqué». El gol, además de ser el primero como jugador del Levante, supuso su vuelta a ver portería desde 2019: «Estaba muy feliz. No marco muchos goles, pero espero que esta temporada pueda hacerlo. Ha sido un buen comienzo, así que espero marcar muchos más», ha comentado.

Pese a la derrota y a que las sensaciones colectivas tienen mucho margen de mejora, el futbolista recibió mucho cariño tras su gran actuación: «Mis amigos, familia y muchos aficionados me felicitaron. Yo estaba muy feliz de que todos estuvieran felices por mí. Espero poder seguir así».

Dejando de lado la primera jornada, Toljan ya está concentrado en el partido frente al Barça, un encuentro especial que espera con muchas ganas: «Todos me han dicho que el ambiente del Ciutat es realmente muy bueno. También es un partido importante contra un equipo muy bueno, así que espero un buen ambiente y que podamos ganar», ha concluido.