Presentadores de la nueva programación de À Punt. Irene Marsilla

La nueva programación de À Punt apuesta por las horas en directo y la proximidad al espectador

La televisión pública ofrecerá un programa sobre la reconstrucción tras la dana y dos nuevos magacines

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:56

À Punt estrenará programación a partir del próximo lunes 8 de septiembre. Y será una parrilla, según ha destacado el presidente de la Corporación, Vicente Ordaz, en la que se incrementarán las horas en directo y se hace una apuesta por la proximidad.

Este es el nuevo lema de la programación: 'De tú a tú', que busca potenciar la proximidad, el trato directo con los ciudadanos. Además, entre las novedades ofrecerá nuevas cortinillas a color y cambia también la mosca de la pantalla.

Uno de los objetivos de la nueva programación es incrementar la audiencia de la televisión pública para lo que parten de un incremento de los telespectadores este verano.

Dos magacines

Entre las novedades de la nueva parrilla se encuentran dos nuevos magacines, uno por la mañana y otro por la tarde. El de la mañana lleva por nombre 'Conexió Comunitat Valenciana' y se emitirá entre las diez de la mañana y las dos del mediodía. Será en directo y abordará temas de la actualidad y tendrá a las televisiones locales como eje vertebrador.

Por la tarde se emitirá a partir de las 17.30 el programa 'Va de bo' que abordará la actualidad con un intento de acercarse a la calle para dar voz a los telespectadores.

Además, la televisión pública no se quiere olvidar de la dana y en 'Crònica de la reconstrucció' se acercará a las poblaciones que sufrieron la tragedia en trece capítulos y expondrá las líneas maestras del Pla Recuperem. El foco se pondrá en las personas y quiere destacar la capacidad de resiliencia, de salir hacia delante de los valencianos.

