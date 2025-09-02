Dos periodistas de À Punt, agredidos por ganaderos en Alcalà de Xivert tras escaparse unas vacas Los dos empleados de la ganadería han provocado lesiones graves a los informadores, que se encuentran en el hospital de Castellón

Redacción Martes, 2 de septiembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

Dos periodistas del canal autonómico valenciano À Punt han sido brutalmente agredidos por dos ganaderos en la localidad de Alcalà de Xivert, donde iban a cubrir una información. El domingo se escaparon unas vacas que esta empresa de ganadería había llevado para la celebración de las fiestas patronales y aún no han sido encontradas, pese a que las autoridades las están buscando e incluso la Generalitat ha enviado un helicóptero.

Ante este suceso, los dos periodistas, un redactor y un cámara, se han desplazado este martes a la población para informar desde allí, pero al llegar, los dos ganaderos les han agredido con garrotes para impedir que realizaran su trabajo. Unos golpes que les han provocado heridas graves en la cabeza, los brazos y las piernas. La Policía Local ha identificado a los presuntos agresores, empleados de la ganadería.

El redactor incluso se ha desmayado y ha permanecido siete minutos sin conocimiento, hasta que otros ciudadanos le han socorrido y lo han llevado al centro de salud, junto con el cámara. Pero en el ambulatorio han derivado a ambos comunicadores al hospital General de Castellón. El redactor se encuentra en observación, mientras que al cámara le van a realizar un TAC para ver el alcance de las lesiones, según fuentes de À Punt.

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert llevan desde el domingo aconsejando a la población que no pasee por el pueblo por el peligro de encontrarse con estas vacas, que aún no han sido localizadas. También el equipo técnico de À Punt ha resultado dañado, y la cámara ha quedado destrozada e inservible para el uso profesional.

Temas

Alcalà de Xivert