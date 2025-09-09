Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran golpea el balón en un partido contra el Valencia. AFP

Sin campo a cinco días del partido

El Barça-Valencia está todavía pendiente de lo que digan este martes los técnicos municipales| La intención de la directiva catalana es que se dispute en el Spotify Camp Nou, que aún está en obras y que permitiría tan solo la entrada de 27.000 espectadores

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:26

¿Cómo puede ser que este martes, a cinco días de jugarse uno de los partidos más importantes para el Valencia por lo que significa ... históricamente un duelo contra el Barcelona, todavía no se sepa realmente dónde se va a disputar el encuentro? Si es o no finalmente en el Spotify Camp Nou, como pretende el Barça, se conocerá esta tarde ya que en la mañana de este martes hay prevista una inspección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sin campo a cinco días del partido

Sin campo a cinco días del partido