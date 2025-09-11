Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. AFP
Desde el mirador

Laporta es el mejor

Acostumbrados como estamos a que el Valencia siempre lidere la clasificación de obscenidades futbolísticas en España es un alivio saber que, aunque la gane siempre, no juega solo esa liga

Kike Mateu

Kike Mateu

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:40

Si Johan Cruyff levantara la cabeza... Me decía ayer un buen amigo del Barça. Pues en el Johan se jugará el clásico entre Barça y ... Valencia. Y, lo de menos, sinceramente, es dónde se juegue. El bochorno ha sido, es y será sello de identidad de Joan Laporta desde que yo tengo uso de razón. Así que, como sus maniobras vergonzantes ya no son noticia, me voy a centrar en lo realmente importante. Primero en el Valencia, que ha hecho cosas mal... Y otras bien (y eso es noticia, porque normalmente todo lo hace mal o peor). Hizo bien en decirle a la Liga que el orden de los partidos no se iba a cambiar y ante ayer hizo bien deslizando al Barça 'si los míos no van al Johan... los tuyos no vendrán a Mestalla'. Muy bien en ambas decisiones. Y, entre una cosa y la otra, el silencio cómplice de costumbre en lugar de defender los intereses de los valencianistas. Ni 'mú' hemos escuchado cuando no sabía donde se iba a jugar el partido... ¡A menos de una semana! Ya sabemos que pensar en los aficionados nunca fue en fuerte de Meriton. Se les da mejor hundirlos hasta la extenuación.

