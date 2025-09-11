El levantinismo, preocupado con Alan Matturro

Marc Escribano Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

El Levante se reforzó bien durante el mercado de fichajes de verano tras su ascenso a Primera División. Mathew Ryan en portería, Jeremy Toljan, Víctor García y Manu Sánchez para los carriles, Unai Vencedor, Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti para el centro del campo, además de Iker Losada, Goduine Koyalipou y Karl Etta Eyong para el ataque. En defensa, los dos refuerzos fueron Matías Moreno y Alan Matturro, pero este último todavía está inédito como granota en partido oficial.

Y es que el central uruguayo de 20 años (que cumplirá los 21 en cuestión de un mes), únicamente ha jugado un encuentro con la camiseta del Levante, y fue un amistoso de pretemporada el pasado 12 de julio, hace ya dos meses. En el empate sin goles entre el equipo entrenado por Julián Calero y el Johor Darul Ta'zim de Malasia, el charrúa tuvo sus primeros 45 minutos como granota al salir en el once alineado para la segunda mitad tras el descanso. En ese partido, vio una cartulina amarilla.

Apenas seis días después de su debut, aunque fuera en un amistoso, el Levante publicaba un parte médico oficial en el que informaba que Matturro había caído lesionado. «Alan Matturro ha sido sometido a diversas pruebas médicas tras finalizar el entrenamiento con molestias. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda. La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo», rezaba el mensaje granota.

No obstante, lo que parecía una lesión que le tendría apartado de la dinámica un par de semanas, se ha alargado ya dos meses, y no de momento, no hay avances ni noticias al respecto. El jugador todavía no se ejercita con el grupo y sigue haciendo trabajo de rehabilitación al margen de sus compañeros con los preparadores físicos, en busca de alcanzar el cien por cien. Si bien es cierto que cada cuerpo y cada caso es un mundo, llama la atención que durante la pretemporada, en el Levante cayeron lesionados hasta tres futbolistas distintos con la misma dolencia en el recto femoral.

Primero fue Matías Moreno, apenas seis días después de Matturro. El central argentino, también dolido del recto tras el amistoso disputado ante el Teruel, causó baja desde el 24 de julio, pero llegó a tiempo para el primer partido de Liga, en el que tuvo minutos en la derrota ante el Alavés del 16 de agosto. Por otra parte, el 6 de agosto el Levante anunciaba que tanto Arriaga como Olasagasti sufrían también una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, y que la evolución de las lesiones marcaría su incorporación a los entrenamientos con el grupo.

El hondureño todavía no ha debutado tampoco con el Levante, pero ultima ya su recuperación y se le espera de vuelta pronto, ya que ya hace sesiones parciales con el grupo. Olasa, por su parte, ya tuvo sus primeros minutos en la derrota ante el Elche de la semana pasada y apunta a ser titular en el duelo ante el Betis de este domingo. Es decir, desde que se lesionó Matturro, otros tres futbolistas del Levante sufrieron la misma dolencia, y dos de ellos ya se han recuperado, y el otro está a punto de hacerlo. Mientras, del uruguayo cedido por el Genoa, no se sabe nada, algo que empieza a preocupar a la afición levantinista, que tenía muchas esperanzas puestas en el charrúa.