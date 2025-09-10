Entradas desde 95 euros para ver al Levante contra el Real Madrid Las localidades destinadas a la afición visitante tienen un precio de 70 euros, que será el mismo importe que se aplicará en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu

El Levante ha puesto desde este miércoles a la venta las entradas para el encuentro correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga, que el conjunto granota disputará en el Ciutat de València el próximo martes 23 de septiembre, a las 21:30 horas, frente al Real Madrid. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online en la página web oficial granota.

El precio de las localidades para este encuentro oscila entre los 95 euros en las zonas de Gol Córner y los 265 euros en Tribuna Central. Las localidades destinadas a la afición visitante, gestionadas directamente por el Real Madrid, tienen un precio de 70 euros. Este será el mismo importe que se aplicará en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Asimismo, el club recuerda que en la zona de Gol Alboraya no estará permitido el acceso con elementos de animación del equipo rival como camisetas, bufandas o banderas.

El Levante recuerda también que los abonados y también los integrantes de 'Granotes', el club para simpatizantes del Levante, dispondrán de un descuento del 15% en la compra de entradas, hasta un máximo de dos localidades por abonado. En este partido ante el Real Madrid, los abonos infantiles y juveniles que liberen su asiento —única vía disponible para ellos, ya que no se permite la cesión— recibirán un vale de 10 euros para consumir en la tienda oficial del Levante durante el mes de septiembre, siempre que la localidad se venda. Los abonos adultos, como en anteriores ocasiones, podrán ceder o liberar su asiento con retorno económico en caso de liberación y venta.

Además, el Levante ofrece 'Experiencias VIP' los días de partido en el Ciutat de València. Los precios de estas experiencias para el Real Madrid, cuyos tickets ya se pueden adquirir, son los siguientes: 'Experiencia túnel + Zona Mixta + entrada Tribuna Córner: 550 euros', 'Experiencia túnel + entrada Tribuna Córner: 390 euros', 'Experiencia túnel para abonados: 120 euros', 'Presenciar el calentamiento desde la banda + entrada Tribuna Córner: 300 euros', y 'Presenciar el calentamiento desde la banda para abonados: 100 euros'.

Finalmente, el Levante recuerda que la reventa o cesión simulada con cualquier tipo de precio o permuta de bienes está prohibida por el Reglamento General de Policía correspondiente a espectáculos públicos y actividades recreativas, así como por el condicionado general que suscribe la persona adquiriente de las entradas. Por tanto, el club será tajante y perseguirá los intentos de reventa de entradas que pudieran producirse, anulándolas inmediatamente.

Goduine Koyalipou ya está disponible

Por otro lado, en lo puramente deportivo, la plantilla del Levante ha continuado ejercitándose en la Ciudad Deportiva con la mirada puesta en el encuentro del próximo domingo frente al Real Betis Balompié. El técnico Julián Calero ya ha comenzado a recuperar efectivos de cara a esa cita, después de que este miércoles Goduine Koyalipou se ejercitara con el resto de sus compañeros. El delantero de la República Centroafricana, a mediados de agosto, recibió un golpe fortuito en un entrenamiento que le produjo un esguince en el tobillo izquierdo, que le hizo perderse las tres primeras jornadas de Liga, pero ya está disponible para entrar en convocatoria.