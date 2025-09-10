Etta Eyong: «Tuve muchas ofertas, pero elegí al Levante para crecer»

Karl Edouard Blaise Etta Eyong es la sensación del Levante desde su llegada en el cierre del mercado de fichajes. El delantero camerunés, llegado ... por tres millones de euros procedente del Villarreal, ha despertado la ilusión en los aficionados granotas, que esperan grandes cosas de su nuevo jugador referencia en el ataque. «El club ha apostado por mí y es un club ideal para progresar en mi carrera en Primera. He elegido el Levante para crecer y poder ayudar yo al Levante a crecer», dijo Etta Eyong este miércoles en rueda de prensa.

«El club (el Villarreal) tenía un proyecto y con los fichajes que han hecho, no iba a tener minutos y necesitaba salir para tener minutos y por eso acepté venir al Levante», destacó el camerunés. «Lo más importante esta temporada es ayudar al equipo, los goles vendrán si el equipo juega bien y las cosas salen», señaló el delantero. «Es un objetivo que no voy a poner mucho en mi cabeza, si lo hago bien espero tener la oportunidad de poder ayudar a la selección de mi país. Y si no, pues a esperar a la siguiente oportunidad», dijo el jugador del Levante sobre ir a la Copa África. «No me pesa la responsabilidad, porque no puedo hacerlo todo solo, hay más compañeros. Es bueno que se centre la atención en mí, porque eso hará que mis compañeros tengan menos presión», dijo sobre la presión sobre su fichaje.

Preguntado por sus cualidades, el africano fue sincero: «Voy a intentar ayudar al equipo con goles y asistencias, o incluso defendiendo, porque el delantero es el que empieza la presión, entonces voy a ayudar en la presión para ayudar al equipo y que la pelota no llegue a los centrales. No me voy a poner presión, porque las cosas salen bien cuando se trabaja. Mis puntos fuertes son la velocidad y el gol». «La verdad es que tuve muchas ofertas, aquí en España y fuera. Pero por mi quería quedarme aquí en España, quería demostrar aquí antes de irme. Me han dado consejos, no me han dicho de ir a un sitio concreto, pero sí me aconsejaron que eligiera la mejor opción para mí y para mi futuro, y por eso he venido aquí. He visto algunos partidos y los compañeros me pueden ayudar en el campo para meter goles y sumar puntos», comentó el ex del Villarreal.

«Ahora mismo soy un jugador del Levante, las cosas me pueden salir bien o no, pero tengo que enfocarme como jugador del Levante, ha sido un traspaso y voy a luchar para que las cosas salgan», deslizó Etta. «La verdad es que no tengo ningún problema, es cosa de clubes que hablan entre ellos. Para mí lo importante es que el traspaso se ha hecho y soy jugador del Levante», sentenció Eyong. «De mi parte el número que llevo. Me daba igual cualquiera que pudiera coger, con ilusión para jugar. El número está en la espalda, lo importante es lo que transmite en el campo el jugador»,

«He tenido mucha ilusión porque el proyecto me ha gustado, y aquí voy a progresar. Vengo para eso, para tener minutos y demostrar que puedo jugar en Primera División, para intentar ayudar al equipo. No hace falta irse a un equipo grande, se puede ayudar a crecer a un equipo pequeño», dijo Etta. «Eso después del partido estaba tocado, pero con el fichaje también ayudamos a los compañeros, tenemos varias soluciones en ataque, y con el apoyo de la afición. A la gente le pedimos que venga a apoyarnos a full», señaló Eyong. «Yo no sé, el míster pone su once, pero yo personalmente estoy al 100%. Depende del míster, pero yo siempre estaré preparado para darlo todo en el campo», comentó el delantero.

«Puede haber cambios, y eso va a ayudar al equipo. Yo voy a ayudar al equipo también en ese cambio, como punta o referencia, ayudar para que crezcamos juntos y sumemos todos los puntos posibles», dijo sobre el cambio de sistema. «Tengo ganas de ver a la afición y cómo nos empujan. Vamos a intentar dar lo mejor de nuestra parte para dar alegrías a la afición que venga el domingo a empujarnos», comentó sobre su esperado debut. «No me hablado nadie de eso, yo he venido aquí a ayudar al equipo y para crecer. Eso es lo más importante, que crezcamos juntos», sentenció sobre la comparación con Arouna Koné. «Yo he hablado con el míster, pero personalmente lo que me ha encantado es el equipo con los jugadores que tiene, el míster me habla más de cosas profesionales, de la presión y los movimientos que tengo que hacer. Venir al Levante ha sido decisión mía porque pienso que es lo mejor para mi carrera», dijo el nuevo fichaje sobre Julián Calero.