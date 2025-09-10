Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, entrenándose con el Levante en Buñol. LUD

Etta Eyong: «Tuve muchas ofertas, pero elegí al Levante para crecer»

El nuevo delantero del Levante habla en rueda de prensa: «El club ha apostado por mí y es un club ideal para progresar en mi carrera en Primera»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:31

Karl Edouard Blaise Etta Eyong es la sensación del Levante desde su llegada en el cierre del mercado de fichajes. El delantero camerunés, llegado ... por tres millones de euros procedente del Villarreal, ha despertado la ilusión en los aficionados granotas, que esperan grandes cosas de su nuevo jugador referencia en el ataque. «El club ha apostado por mí y es un club ideal para progresar en mi carrera en Primera. He elegido el Levante para crecer y poder ayudar yo al Levante a crecer», dijo Etta Eyong este miércoles en rueda de prensa.

