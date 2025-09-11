Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antony, en un entrenamiento como verdiblanco. Real Betis

El Betis estrenará a su fichaje estrella ante el Levante

El esperado regreso como verdiblanco del brasileño tendrá lugar en el Ciutat de València tras su traspaso de más de 22 millones de euros

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:29

El Levante recibe este domingo, a las 16:15 horas, al Real Betis en el Ciutat de València. El partido, correspondiente a la cuarta jornada de Liga, será el primero para ambos equipos tras el parón de las selecciones y sobre todo, el cierre del mercado de fichajes de verano. Las dos escuadras se han reforzado en los últimos días y, por ejemplo, el equipo de Julián Calero contará con la novedosa cara del delantero camerunés Etta Eyong, que apunta a ser titular.

No obstante, los verdiblancos también tienen un refuerzo estelar que apunta a estar directamente en la alineación inicial de Manuel Pellegrini, y ese es el extremo brasileño Antony. Cabe recordar que el Betis oficializó el fichaje del carioca el día del cierre del mercado, en una operación que, tras varios meses de negociación con el Manchester United, se cerró en un traspaso definitivo por 22 millones de euros, con hasta otros 3 'kilos' en variables adicionales. Además, el equipo inglés conservará el 50% de una futura venta.

El extremo derecho se convirtió así en el tercer fichaje más caro de la historia del Betis, solamente por detrás de Denilson (30 millones) y Borja Iglesias (28 millones). Antony ha firmado por cinco temporadas, en el Betis, club con el que está vinculado hasta 2030, y según fuentes cercanas al conjunto verdiblanco, recibirá un salario aproximado de 6 millones de euros anuales. Casi nada.

El brasileño, por poner en contexto, fue toda una sensación en el Betis desde su llegada como cedido en el mercado de invierno de la pasada temporada. En 26 partidos como verdiblanco, anotó nueve goles y repartió cinco asistencias, siendo pieza clave en que el equipo de Heliópolis llegara a la final de la UEFA Conference League, que perdió ante el Chelsea, y terminara clasificando a la Europa League vía Liga. Además, la personalidad y el estilo eléctrico de juego del brasileño encandiló a la afición, que se quedó enamorada del futbolista, que volverá a ponerse la camiseta del Betis por primera vez en dos meses ante el Levante.

