Urgente La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
Imagen de Jorge Galindo, autor de 'Tres millones de viviendas', con el libro LP
Autor del libro 'Tres millones de viviendas'﻿

Jorge Galindo: «A la izquierda le falta decir que construir es progresista y a la derecha, qué tipo de barrios quiere»

El sociólogo valenciano y autor de 'Tres millones de viviendas' (2025) defiende aumentar la vivienda disponible, eliminar la burocracia que frena nuevos proyectos y repensar políticas para evitar un conflicto generacional

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:15

Comenta

Acaba de estrenar casa como propietario con 40 años y, aunque su situación profesional y económica es holgada para la media, el proceso de compra ... le dejó una íntima alarma social. Jorge Galindo (Valencia, 1985), sociólogo, doctor por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Economía Política de Esade, se encontró haciendo números, descartando barrios, comparando sueldos que no suben al ritmo de los precios y compartiendo conversaciones idénticas con amigos de su edad.

