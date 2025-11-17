Las viviendas terminadas en Valencia se desploman un 55% en un año

La construcción de viviendas en la provincia de Valencia ha dado un frenazo en el último año. Justo en el momento en el que más ... casas se necesitan para reforzar un mercado habitacional altamente tensionado, con los precios de compra y de alquiler en máximos y con la reducción de oferta a precios asequibles, el número de inmuebles terminados ha languidecido un 55% respecto al año anterior.

De las 2.690 viviendas terminadas en la provincia capitalina en el segundo trimestre de 2024 se ha pasado a 1.480 en el mismo periodo de 2025, según se indica en el informe 'Mercado Inmobiliario de Valencia', elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv) y publicado este jueves. Esta ralentización en las casas acabadas supone volver a valores similares a los de 2019 y termina con una progresión lenta, pero ascendente, del último lustro.

Es un parón aparentemente contraintuitivo, ya que la tendencia debería reflejar un incremento de las viviendas iniciadas y terminadas por la escasez de los últimos años y por la unanimidad a la hora de reclamar un aumento en el parque de viviendas de todo el espectro político —aunque desde la izquierda se aboga por regularlo y protegerlo y desde la derecha, por dejarlo al albur de la ley de la oferta y de la demanda—. Pero no es así.

Aunque el presidente de Coapiv, Vicente Díez, observa los datos extraídos con cierta incomprensión y sorpresa, también aventura cuáles son los motivos que están detrás de este frenazo. El encarecimiento de los costes de la construcción, tanto del precio de los materiales como de la mano de obra, que además escasea en el sector; la «incertidumbre» de los promotores por el elevado precio de venta que se ha instaurado en el mercado o el tiempo necesario para construir una vivienda son algunos de los ejes sobre los que pivota esta paradoja del mercado inmobiliario, según apunta Díez.

Parón en las viviendas iniciadas

El frenazo no se aplica únicamente a las viviendas terminadas. También las iniciadas han descendido prácticamente a la mitad respecto al año anterior, de manera que se ha pasado de 4.645 comenzadas en el segundo trimestre de 2024 a 2.234 en el mismo periodo de este año. La tendencia es prácticamente igual a la de los hogares finalizados: desde 2018 empiezan a crecer paulatinamente, se estancan entre 2020 y 2024, y disminuyen en 2025, hasta volver a valores cercanos a 2018.

Encarecimiento del coste de la construcción

Una de las fuerzas que ha provocado el frenazo en el último año es el coste de la construcción, tanto por los materiales como por la mano de obra. Aunque la subida más salvaje se produjo entre 2020 y 2022, en el último año también ha habido un incremento. El hormigón es el material que más ha subido, un 7% en el último año, seguido de los áridos, un 4,1%, y del vidrio plano, un 3,3%. En cambio, el acero ha caído un 4% y la madera y el yeso también reflejan descensos inferiores al 1%.

El encarecimiento de la mano de obra está directamente relacionado con la escasez de trabajadores en la construcción, que la patronal cifra en cerca de 40.000. También el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apunta en la misma dirección y menciona que la construcción de edificios se sitúa como la primera actividad económica en la que más difícil es encontrar profesionales. Las secuelas de la crisis económica desencadenada en 2008 a raíz de la burbuja inmobiliaria de principios de los 2000 todavía siguen latentes y las nuevas generaciones mantienen el estigma de un sector que cayó en la quiebra.

Hay otro aspecto que también señala Díez como causante de la disminución de viviendas terminadas. Se trata de la «lentitud» en los procesos para conseguir alzar un edificio. «Desde que comienza todo el proceso hasta que se entregan las llaves pueden llegar a pasar entre cuatro y cinco años», estima.

Todo esto conlleva que el aumento de precios no se detenga. En el citado informe se recoge que este ha vuelto a subir respecto al trimestre anterior hasta ubicarse en los 1.835 euros por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana, una cifra que no se veía desde 2007. Si se compara con el año anterior, el incremento del precio es del 10%.