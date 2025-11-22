Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde pandemia

El mercado inmobiliario es uno de los principales indicadores de la situación económica, por lo que ayuda a comprender la fragmentación de la sociedad. ... El propietario aprovecha la falta de oferta para invertir y sacar una mayor rentabilidad, mientras el comprador se ve obligado a buscar alternativas ante una escalada de precios que asfixia.

El caso de la vivienda en Valencia es uno de los más llamativos de España, puesto que la ciudad es la gran urbe en la que más se ha reducido la oferta de viviendas de hasta 200.000 euros desde la pandemia, según un estudio publicado por Idealista. En los últimos cinco años la vivienda asequible, aquella que el portal inmobiliario sitúa en un rango de precio inferior a los 200.000 euros, representaba más de la mitad de la oferta inmobiliaria disponible para la compra (59,4%). En la actualidad, los pisos baratos ya solo tienen un peso del 22% respecto al total de viviendas a la venta en el mercado, después de haber experimentado una caída de 37 puntos porcentuales.

Por encima de Valencia solo se encuentran Pontevedra con una bajada de 41 puntos y Albacete de 40 puntos. Sin embargo, la capital de la Comunitat es la gran ciudad en la que más vivienda asequible se ha perdido desde la pandemia, con una enorme diferencia respecto a Madrid y a Barcelona, y muy por encima de la media nacional.

Es decir, los compradores de primera vivienda, entre los que el precio tiene una importancia crucial, tienen muchas más dificultades para conseguir un piso acorde a sus expectativas económicas en Valencia que en las otras grandes ciudades españolas. De hecho, el 37,6% de los pisos que se encuentran dentro del mercado inmobiliario español se encuentran por debajo de ese precio. Un porcentaje mucho mayor al de la ciudad de Valencia, donde los pisos de menos de 200.000 euros han dejado de ser los que tienen un mayor peso respecto al total de inmuebles en venta.

La pérdida de inmuebles baratos en Valencia coincide con un aumento de las casas de entre 200.000 y 300.000 euros, que ya se han convertido en las que tienen un mayor peso en el mercado, así como un incremento todavía mayor de los pisos de hasta 400.000 euros, que ya tienen un peso de 19,9% en el mercado (+10,7 puntos porcentuales respecto a 2020) .

Desde Idealista advierten: «Las casas más asequibles duran menos tiempo en el mercado, y prácticamente 'vuelan', mientras que las más caras están más tiempo a la venta y, por tanto, pesan más en el global del stock nacional».

Así, los inmuebles que más han crecido en el último lustro en la ciudad de Valencia por rango de precios son aquellos que se encuentran por encima del medio millón de euros, después de haber pasado de un 8,9% del total a un 22,3%. Eso sí, en ese aspecto el 'cap i casal' se encuentra por encima de la media nacional, pero por debajo de otras grandes urbes como Palma o San Sebastián, donde las casas de más de 500.000 euros se han disparado en los últimos cinco años y ya representan más del 60% del total de viviendas en venta.

Si bien es cierto que el caso valenciano se encuentra lejos del de Palma o San Sebastián, el último informe de la cátedra de vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), correspondiente al tercer trimestre del curso, advierte de que el aumento de activos inmobiliarios de mayor precio es una realidad cada vez en más zonas de la capital.

En concreto, desde la entidad dirigida por Fernando Cos-Gayón indican que cerca del 60% de los distritos de la ciudad ya superan el precio medio de la misma. Es decir, las casas más caras de la ciudad, que antes se repartían en solo cuatro distritos, ahora ya se distribuyen por siete barriadas distintas.

Los precios más altos siguen siendo lo de las viviendas ubicadas en el distrito de Ciutat Vella, uno de los más céntricos de la capital del Túria. Sin embargo, en los últimos años también se han producido subidas de precio importantes en Poblats Marítims o Camins del Grau, entre otros. De modo que podría decirse que el encarecimiento de los pisos se produce desde el centro hacia los vértices de la ciudad. Una tendencia que también se observa en la actividad inmobiliaria de las pedanías, especialmente durante los últimos meses, con encarecimientos del 46 % y del 40%, respectivamente en Pobles del Su y Pobles del Oest.