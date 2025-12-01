Valencia roza su máximo histórico del alquiler, pero ya firma la subida más lenta en cuatro años

El cap i casal vuelve a rozar su récord absoluto del alquiler —los 15,7 euros por metro cuadrado alcanzados en mayo de este ... año—, pero lo hace con el aumento interanual más moderado (+6,4%) desde diciembre de 2021, lejos de las escaladas de doble dígito que han marcado los últimos cuatro ejercicios.

Según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, la ciudad ha cerrado noviembre en 15,6 euros/m² con un incremento mensual del 0,4%, el mejor dato para este mes desde el año 2020, cuando la pandemia contuvo temporalmente los precios.

La fotografía es la de un mercado que sigue siendo caro y tensionado, pero que empieza a perder velocidad. Tras años en los que Valencia llegó a liderar algunas métricas de encarecimiento a escala nacional, ahora registra una evolución más contenida que Madrid (+11,3%), Alicante (+8,7%), Palma o Sevilla (+7,3%). Con todo, la capital del Turia continúa como la quinta ciudad con los alquileres más altos de España, sólo por detrás de Barcelona (24 €/m²), Madrid (22,8 €/m²), Palma y San Sebastián.

Una desaceleración general que no evita que algunos distritos sigan al alza con fuerza. En noviembre destacan Camins al Grau, que encabeza las subidas mensuales con un +3,7%, y Ciutat Vella, que repunta un 1,6% y vuelve a niveles de máxima presión. También l'Olivereta y Rascanya se encarecen lo suficiente como para cerrar el mes en máximos históricos, reflejo de la escasez de oferta y de la presión sobre unos barrios tradicionalmente considerados más asequibles.

En paralelo, otros distritos dan un respiro. Patraix, la Saïdia, Pla del Real, Extramurs, Campanar, Poblats Marítims, l'Eixample y Benicalap registran descensos mensuales. Sin embargo, el caso de Benicalap es especialmente llamativo: pese a bajar en noviembre, mantiene la variación interanual más alta de toda la ciudad (+26,6%), consecuencia del elevadísimo salto de precios acumulado durante 2024.

Por su parte, eldistrito de Jesús continúa siendo el más asequible para alquilar con 13,1 euros por metro cuadrado, muy lejos aún de los valores que se pagan en el centro o en los barrios del litoral.

La Comunitat también vive su mejor noviembre desde 2020

El comportamiento de la capital coincide con el de la Comunitat en su conjunto. La autonomía registra una subida interanual del 9,8%, por debajo de la media nacional (9,9%) y claramente más moderada que en 2023 y 2024, cuando llegó a registrar incrementos del 17%. En noviembre, el avance autonómico es también el más suave desde 2020, consolidando la tendencia de enfriamiento.

Las diferencias entre provincias, sin embargo, son notables. Alicante marca un nuevo máximo histórico, con 11,9 €/m² y un crecimiento mensual del 1,1%, impulsada por la fuerte demanda extranjera y por un parque de vivienda especialmente presionado. En su capital, el alquiler vuelve a tocar techo con 13 €/m², mismo caso que Castellón de la Plana, que también alcanza máximo histórico con 8,7 €/m².

Por el contrario, la provincia de Valencia baja un 0,5% en noviembre y registra una subida interanual del 9,2%, la más baja desde junio de 2022. Este comportamiento más moderado, impulsado en gran medida por el frenazo de municipios como Burjassot (-4,3%), Gandia (-2,5%) y Moncada (-2,3%), apunta a una fase de estabilización tras varios años de tensión continuada.

Desaceleración, que no abaratamiento

Pese a estos síntomas, los indicadores no apuntan a un abaratamiento, sino a una fase de desaceleración controlada. La demanda sigue siendo elevada, el parque disponible continúa siendo insuficiente y la obra nueva no está compensando la retirada de oferta de larga duración hacia el alquiler temporal o turístico.

Mientras tanto, los últimos datos dejan una conclusión clara: Valencia sigue cara, pero ya no sube al ritmo que llevaba cuatro años marcando. Un alivio relativo para los inquilinos, aunque insuficiente para devolver la accesibilidad perdida en la pospandemia.