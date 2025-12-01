Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de una inmobiliaria en la ciudad de Valencia Iván Arlandis

Valencia roza su máximo histórico del alquiler, pero ya firma la subida más lenta en cuatro años

El mes de noviembre deja un aumento del 0,4% en la capital del Turia, su mejor dato para este mes desde 2020, mientras cuatro distritos alcanzan precios récord

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:24

El cap i casal vuelve a rozar su récord absoluto del alquiler —los 15,7 euros por metro cuadrado alcanzados en mayo de este ... año—, pero lo hace con el aumento interanual más moderado (+6,4%) desde diciembre de 2021, lejos de las escaladas de doble dígito que han marcado los últimos cuatro ejercicios.

