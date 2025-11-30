El municipio de la Comunitat Valenciana en el que más ha caído el precio de la vivienda La usada se ha incrementado un 15,7% en un año

El precio de la vivienda sigue siendo uno de los problemas principales de los españoles. La usada se ha incrementado un 15,7% en un año. Pero a pesar de todo, muchos municipios experimentan descensos de precio en sus viviendas. Los 10 municipios en los que más se ha abaratado desde octubre de 2024 se reparten entre seis comunidades autónomas y han experimentado descensos del 13% o superiores. Así se desprende del estudio de idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa, en el que se ha tomado como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025.

El municipio jienense Torreperogil y el cacereño de Arroyo de la Luz lideran el ranking con un 21% de caída interanual. Les siguen dos municipios gallegos: Allariz (en Ourense) y A Estrada (en Pontevedra) donde la vivienda ha bajado un 16% y un 15% respectivamente. Cerrando este top 5 se encuentra el municipio cántabro de Campoo de Enmedio, cuyos precios han experimentado un descenso del 14%.

En el sexto puesto, también con una bajada del 14%, aparece el pontevedrés Cotobade. Los últimos cuatro municipios de esta lista de 10 comparten un descenso de precios del 13%, se trata del municipio vallisoletano de Mojados, el cordobés El Carpio, y los murcianos Alguazas y Abarán.

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más baja el precio de la vivienda en cada comunidad autonóma. Además de los municipios antes mencionados, con descenso del 13% o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 10% de caída de precio, como por ejemplo Lloseta, en Baleares, donde se produce un 12% de bajada, la misma que en Arcas del Villar, en Cuenca (Castilla-La Mancha) y en Cabrera de Mar, en Barcelona (Cataluña).

A ellos les sigue el alicantino Rafol de Almunia, en la Comunitat Valenciana, con un 11% de descenso.

A continuación aparece Tineo, en Asturias, con un decremento del 9%, Mungia, en Vizcaya (Euskadi) con un 8%, el tinerfeño Santa Úrsula, en Canarias, con un 7%, Corella, en Navarra, con un 6% y Castañares de Rioja (La Rioja) con un 2% de bajada.

Como curiosidad, hay dos regiones en las que ningún municipio de los analizados por idealista ha experimentado descensos en el precio de sus viviendas y se muestran aquellos en los que menos ha subido. Son Caspe, en Zaragoza (Aragón) y Brunete en la Comunidad de Madrid, ambos con un 1% de incremento.