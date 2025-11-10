Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un joven mira el escaparate de una inmobiliaria Lobo Altuna

Medio sueldo para alquilar y 14 años para comprar: el hogar imposible para los jóvenes valencianos

Con un sueldo de 1.400 euros al mes, arrendar en Valencia exige el 53% del salario y la entrada para un piso, más de una década de ahorro

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La independencia se ha vuelto un lujo en el 'cap i casal'. Con un sueldo medio de 1.400 euros netos mensuales para los ... 427.400 trabajadores de entre 25 y 34 años, y de 860 para los más de 150.000 menores de 25, alquilar un piso de 50 metros cuadrados en Valencia capital —donde el precio medio ronda los 15,5 euros por metro cuadrado, según Idealista— implica un desembolso mensual cercano a 780 euros, más de la mitad para los primeros y casi la totalidad para los segundos. Eso sin contar suministros ni fianzas.

